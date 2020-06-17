Прогноз погоды: синоптики рассказали о климатической кутерьме в июне

Погодная кутерьма, которая наблюдается в России с начала года, продлится, как минимум до конца июня. Напомним, в Европейской части страны начало этого месяца мало напоминало о лете - среднесуточная температура не дотягивала до нормы почти 10 градусов, а в дневные часы не превышала плюс 12.

Большинство россиян уже и не надеялись на тепло. Но во второй пятидневке июня оно всё-таки пришло, правда, ненадолго. И летний зной вновь сменился прохладой, которая пришлась в аккурат на выходные дни, 13 и 14 июня. Это спустившийся со Скандинавии антициклон вновь вернул в Россию жаркие дни.

По прогнозу синоптиков, климатическая обстановка на Русской равнине во второй половине первого календарного месяца лета по-прежнему будет нестабильной. Ожидается, что в ближайшие две недели регионы страны будет накрывать аномальная жара, которая также стремительно станет сменяться волнами холода.

Такая погодная кутерьма, как пояснили метеорологи, сохранится до начала июля.

Погода в Москве до конца июня 2020. Такого не было со времён Александра III

Так, по прогнозу синоптиков, климатическая кутерьма ждёт всю вторую половину июня жителей Москвы. До конца этой рабочей недели столицу России накроет тропическая жара. Например, сегодня столбики термометров поднимались в регионе выше плюс 31. По данным Гидрометцентра, на метеостанции Росгидромета, расположенной в районе ВДНХ, была зафиксирована температура воздуха плюс 31,4. Тем самым, был побит рекорд 128 летней давности – в далеком 1892 году 17 июня, когда Российской империей управлял император Александр III, воздух прогревался до плюс 30,8.

В четверг и в пятницу в Москве и Подмосковье по-прежнему жуткий зной – 29-30 градусов выше нуля. И это в тени. На солнце же, как предупреждают метеорологи, будет почти плюс 40. Но климатическая кутерьма, она в июне - кутерьма. Поэтому вряд ли сильно кто-то удивится тому, что уже в предстоящие выходные погода резко поменяется.

И если в субботу, 20 июня градусники ещё покажут вполне комфортные плюс 24, то уже в ночь на воскресенье похолодает до плюс 10. Прохождение холодного атмосферного фронта, который будет сопровождаться ливнями с грозами, понизит температуру и днём 21 июня, которая составит плюс 17-19.

До конца первого календарного месяца лета 2020 климатическая кутерьма продолжится. В частности, в понедельник, 22 июня – в день летнего солнцестояния – в Москве облачно с прояснениями и плюс 20; во вторник, 23 июня – небольшой дождь, пасмурно, но уже плюс 25-26; в среду, 24 июня – плюс 28, душно, но пасмурно.

Однако к уикенду в регионе в очередной раз похолодает. Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 27 июня столбики термометров рухнут к отметке плюс 15. Но и это ещё не всё – в последние дни второго календарного месяца выглянет солнце, и к началу июля воздух в Москве и области станет прогреваться до плюс 26-29.

Прогноз погод на 14 дней на курортах Кубани и Крыма

На черноморских курортах Кубани во второй половине июня будет тепло, но в основном пасмурно, местами возможны осадки. Погода в Анапе комфортная – плюс 24-28. Но сильные осадки, которые прогнозируются в конце этой недели и в начале следующей, немного испортят настроение, как местным жителям, так и туристам.

В Сочи в предстоящие выходные также зарядят дожди, местами очень сильные. Однако будет тепло – плюс 25-27. Поэтому осадки скорее порадуют, чем огорчат. В последнюю неделю первого месяца лета 2020 на всех курортах Кубани будет солнечно, но столбики термометров при этом опустятся до плюс 23-24.

Немного нестабильная погода в Крыму. Здесь во второй половине июня солнечные дни будут сменяться пасмурными, а дождь будет идти как минимум через день. Например, накануне ужасные ливни обрушились на Симферополь и Джанкой. Неспокойно до конца месяца будет в Ялте – здесь ожидается переменная облачность, плюс 23-26 осадки. Такая же погодная кутерьма в Севастополе. Но здесь самые сильные дожди прогнозируются в начале следующей недели.

Погода во второй половине июня на востоке России

Настоящая погодная кутерьма наблюдается сейчас на востоке России, где температурный фон удивляет даже видавших виды метеорологов. Например, в южных районах округа – в Амурской области, Хабаровском крае и на Сахалине – лето пока не спешит радовать местных жителей теплом. Здесь в ближайшие дни среднесуточная температура будет отставать от нормы на 3-4 градуса.

Зато в Якутии, Магаданской области и на Чукотке - фантастически жарко. Например, на арктическом побережье Якутии воздух прогреется выше обычных для этого времени года значений сразу на 10-12 градусов.Так, вчера и сегодня яркое солнце заставило столбики термометров подниматься до плюс 28. В четверг, и вовсе будет плюс 30. И такая погода сохранится здесь почти до начала июля. Между тем, в южных районах Хабаровского края, как минимум до 26 июня выше плюс 18-20 градусники точно не покажут.

Прогноз погоды на 14 дней в СПб

Привыкших к климатической нестабильности жителей Санкт-Петербурга также до конца июня ждёт погодная кутерьма. Минувшей ночью на Северную столицу обрушился сильный ливень. Сегодня днём при вполне комфортных плюс 23-24 также были небольшие осадки. Зато завтра аномальная жара накроет и город на Неве. По прогнозу синоптиков, ожидается плюс 29-30. Но уже в пятницу – плюс 25, а в в ночь на воскресенье заметно похолодает - до плюс 7-9, днём- до плюс 15.

Всю следующую неделю в СПб очередные температурные качели, которые станут раскачиваться от плюс 17 до плюс 24 и обратно. При это почти ежедневно будут идти осадки. Закончится же погодная кутерьма июня очередным мощным продолжительным ливнем, а возможно и ураганом.