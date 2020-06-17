Стало известно о готовности СССР при Горбачеве передать Карелию Финляндии

СССР при Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии Финляндии, заявил экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен в своей книге. Новость сообщает портал iltalehti.fi.

Публицист утверждает, что у Финляндии были шансы получить Карелию в период с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако, президент Мауно Койвисто не смог воспользоваться ситуацией. Сеппинен уточнил, что передача рассматривалась по принципу предоставления независимости Карелии, как это было сделано летом 1990 года с Прибалтикой.

Приблизительно в этот же период к писателю обратился советник-посланник СССР в Хельсинки Лев Паузин, который сообщил о готовности «либерального большинства политбюро» обсудить передачу Карелии. Разговор, по его словам, состоялся в ходе торжественных мероприятий в честь 200-й годовщины Роченсальмского сражения в городе Котка. Сеппинен считает, что правительство Горбачева таким образом хотело избавиться от Выборга, на «восстановление территории которого не было ресурсов». Усложнило ситуацию позиция президента Койвист, который, как уроженец финского города Турку, опасался конкуренции с западом Финляндии в лице Выборга.

«Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь еще в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом», - цитирует портал выдержки из книги экс-дипломата.

Позже Койвисто после окончания своего срока на посту президента, приблизительно в 2005 году, сообщил, что стране и сегодня не нужны новые земли, поскольку не удается толком заселить старые, вспоминает Сеппинен.

Ранее об обсуждении в начале 90-ых годов продажи Карелии финской стороне рассказал замглавы российского МИД Андрей Федоров в интервью Helsingin Sanomat.