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В России впервые с 1 мая число заболевших COVID-19 за сутки опустилось ниже отметки в 8 тыс.

Москва, 17.06.2020
  • В России впервые с 1 мая число заболевших COVID-19 за сутки опустилось ниже отметки в 8 тыс.

ТАСС

За последние 24 часа в России выявлено 7843 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 553 301 заболевших за все время эпидемии. Число безвозвратных потерь составило за сутки 194 человека. За весь период из российских больниц выписаны 304 342 пациента, из которых 10 036 поправились за последние сутки. Таким образом общее число активных больных в стране на текущий момент составляет 241 481.

В настоящее время РФ продолжает оставаться на третьем месте по числу заболевших. Первое место сохраняется за США, где выявлено более 2,1 млн случаев заболевания. На втором месте Бразилия, которая приближается к миллиону заболевших, на данный момент в стране 888 тыс. зафиксированных диагнозов. Далее следуют Великобритания (298 тыс.), Испания (244 тыс.) и Италия (237 тыс.).

В Москве за истекшие сутки выявлено 1065 новых случаев коронавирусной инфекции, показатель является минимальным за последние два месяца. В Московской области также отмечена положительная динамика — 680 новых случаев, далее следует Нижегородская область (+ 238) и Ханты-Мансийский автономный округ (+273). У 31,8% новых пациентов не было клинических проявлений заболевания.

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