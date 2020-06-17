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Цена 95-го бензина достигла рекордных значений на бирже за всю историю наблюдений

Москва, 17.06.2020
  • Цена 95-го бензина достигла рекордных значений на бирже за всю историю наблюдений

Из открытых источников

Абсолютного рекорда за всю историю наблюдений достигла стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, передает «Интерфакс».

По данным торгов, 17 июня Аи-95 торговался по национальному индексу по 56,7 тыс. рублей за тонну. Для сравнения в кризисный 2018 год стоимость данного топлива достигала 56,3 тыс. рублей за тонну. Уточняется, что цена на 95-ый бензин растет без остановки, начиная с середины апреля. За этот период она подскочила более, чем на 50%. Как уточнили эксперты, предпосылок для снижения цены на этот вид топлива нет, поскольку спрос на 95-ый бензин на бирже превышает предложение.

Также исторических пределов достигла разница между стоимостью 92-го и 95-го бензинов - в настоящее время Аи-95 на бирже стоит на 7-8 тыс. рублей дороже Аи-92, стоимость на который замедлилась в начале июня, а в настоящий момент пошла вверх. Аналитики рынка отмечают, что стоимость на топливо растет на новостях об отмене части ограничений, связанных с кроронавирусной инфекцией. При этом  объемы поставляемых на внутренний рынок нефтепродуктов растут гораздо меньшими темпам, чем возрастающий спрос, считают отраслевые эксперты.

При этом в России продолжает действовать и в силе остаются временные сниженные биржевые нормативы продаж нефтепродуктов.

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