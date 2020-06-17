В Кремле прокомментировали информацию о «покушении» на журналиста Габунию

Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского президента – прокомментировал информацию грузинских СМИ о том, что сотрудники службы госбезопасности этой страны якобы задержали россиянин за подготовку и использование поддельных документов в рамках дела о подготовке заказного убийства скандально известного журналиста Георгия Габунию.

При этом в местных СМИ утверждается, что за подготовкой несостоявшегося покушения якобы стоит глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам представителя Кремля, любые подозрения российских властей в желании совершить покушение на грузинского журналиста абсурдны и не соответствуют действительности, передаёт РИА Новости.

«Если честно, то мне здесь вообще нечего комментировать, – подчеркнул Песков. – Я скажу одно, что, если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в наш адрес абсурдны и не соответствуют действительности.

Напомним, 7 июля 2019 года ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире с использованием ненормативной лексики оскорбил президента РФ Владимира Путина.

Тогда это вызвало бурю негодования даже в Грузии. Пользователи Сети из этой страны осудили ведущего, выразив опасение, что отношения между Грузией и Россией могут ещё больше обостриться.