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В Минздраве сообщили подробности испытания вакцин против коронавируса на людях

Москва, 17.06.2020

Минздрав РФ рассказал, как проходят испытания российских вакцин против COVID-19 на людях. Разрешение на данный процесс ведомство выдало 16 июня.

Уточняется, что препараты разрабатывались на базе исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с Минобороны РФ. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет испытываться в Москве в военном госпитале имени Бурденко, вакцину в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения исследуют также в Москве, в Сеченовском университете.

«Проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии является уникальным случаем», - говорится в сообщении ведомства. В этой связи потенциальные участники исследования две недели находились в санатории на обсервации, подчеркнули в Минздраве.

В испытаниях участвуют 38 добровольцев, которые застрахованы и полностью проинформированы о возможной пользе и рисках. Всем испытуемым было выделено время на обдумывание информированного согласия, которые было выдано на руки добровольцам. Сообщается, что отозвать согласие можно в любой момент без объяснения причин. После подписания согласия участники испытания проходят полный скрининг здоровья. Первые добровольцы будут привиты уже 18–19 июня, после чего они будут помещены в изоляцию дял контроля состояния их здоровья.

В Минздраве добавили, что данные испытания являются лишь первым этапом изучения эффективности и безопасности вакцин, разработанных в России.

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