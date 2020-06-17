В Роспотребнадзоре заявили, что Россия находится в низшей точке эпидемии

Россия в настоящий момент находится в низшей точке заболевания коронавирусом, поскольку традиционно вирусы летом слабеют, а коронавирусы не исключение, рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также сообщил, что в России растет иммунная прослойка населения к COVID-19. На основе всех этих фактов, эксперт заключает, что провести голосование в подобных условиях вполне возможно.

«В настоящий момент на российской территории циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает 1%, мы находимся на низшей точке заболеваемости. Кроме того, отмечаем еще одну положительную тенденцию - растет иммунная прослойка населения, она составляет 17-20%», - рассказал Горелов.

Он также уточнил, что коронавирусная инфекция относится к разряду сезонных, кроме того, иммунная система человека лучше всего работает летом, в этот же период традиционно снижается эпидемиологическая напряженность.

Научный руководитель отмечает, что наличие всех вышеперечисленных факторов позволяет провести голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля. Для граждан, которые не желают приходить на избирательные участки есть возможность удаленного голосования через сайт Госуслуги.