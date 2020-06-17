Чего и когда ждать от вакцины от COVID -19

Сообщения о работе над вакциной приходят из многих мест. Так, 7 июня, во время брифинга, посвященному публикации Белой книги «Борьба с Covid-19: действия Китая», заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосю заявил о том, что они будет сотрудничать с Россией в разработке и производстве вакцины. На данный момент Китай создал пять типов вакцин и даже начал их тестирование.

В США, согласно сообщению Национального института аллергии и инфекционных заболеваний , собираются начать тестирование вакцины в начале июля, а к декабрю обещают уже выпуск 100 миллионов доз.

Об одном из направлений работы над вакциной в России ранее писал «Эксперт Online». Она разработана в петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Вакцина проходит испытания, причем она была первой в списке, который начала вести ВОЗ.

И недавно ВОЗ объяснила, какие виды вакцин сейчас находятся в разработке. Всего их может быть четыре основных вида.

Первая аналогична вакцинам против гриппа, когда людям дают ослабленную или мертвую форму вируса. Вторая схожа – вкалывается очень небольшой фрагмент вируса, чтобы спровоцировать иммунную систему перед реальной угрозой. Такой подход используется при профилактике ВИЧ.

Помимо этого, американская фармацевтическая компания AstraZeneca, а также Оксфордский университет, работают над ультрасовременном способом борьбы с COVID-19. На маленькие фрагменты вируса шимпанзе они наносят белковые отростки SARS-CoV-2. Животный вирус переносится человеком почти незаметно, но при заражении SARS, организм «узнает» белковые отростки и понимает, как с ними бороться.

Четвертый подход использует достижения современной генетики. При нем вживляют не вирус, а ген, с помощью которого клетки самостоятельно вырабатывают вирус, и иммунная система, теоретически, вырабатывает защиту. Это та самая вакцина, о работе над которой уже хорошо известно, ее пытается создать компания Moderna.

Правда, неподтвержденность безопасности генетический вакцины для человека вызывает критику. По мнению, высказанному порталом Buzzfeed, пока что единственная вакцина, которая не внушает сомнений, была создана в китайской лаборатории Sinovac Biotech. Она работает, как первая упомянутая вакцина, вживляя мертвые клетки. Так как это уже проверенный способ, от него можно ожидать наибольших результатов.

Тем не менее, если она будет эффективна, то только на 70%, считает американский педиатр Пол Оффит. Это связанно с коротким инкубационным периодом, из-за которого даже подготовленная иммунная система может сдать позиции. Например, у кори инкубационный период составляет 11 дней, что делает вакцину от нее на 97% эффективной.

Это замечание может удивить, так как распространенным является представление о достаточно долгом инкубационном периоде у коронавируса. Однако он может быть различным.

Так, на сайте coronavirus-control.ru сообщается о ситуационном отчете ВОЗ о SARS-CoV-2, в котором указана информация о 2-10 днях. Там же сказано, что Национальная комиссия здравоохранения Китая называет более длительный срок — до 14 дней, и к аналогичным выводам пришли в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Делается вывод, что продолжительность бессимптомной репликации вируса SARS-CoV-2 в организме составляет от 2 до 14 дней.

Андрей Поздняков, кандидам медицинских наук, инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь», объяснил устройство такого механизма вакцины, о котором говорит Пол Оффит: «Короткий инкубационный период инфекции COVID-19 может привести к тому, что даже у успешно вакцинированных пациентов при повторной встрече с вирусом возникнут симптомы. Связано это с тем, что клетки памяти, активированные вакциной и направленные на выработку антител к SARS-CoV-2, просто не успеют быстро наработать количество антител, необходимое для полного предотвращения болезни. Поэтому симптомы могут возникнуть, но антителообразование продолжится и предотвратит прогрессию и развитие тяжелой формы заболевания. Таким образом, все ограничится банальным симптомами нетяжелого ОРВИ. Такой вариант развития событий нельзя считать неэффективным. Если COVID -19 будет протекать в виде обычной "простуды", без поражений легких и сосудов – это будет безусловный успех».

Огромная проблема возникает из-за сжатых сроков. Даже самые безопасные вакцины могут оказывать вред при недостаточных испытаниях. Обычно разработка и проверка вакцины занимает 10 месяцев, поэтому неизвестно, какого результата можно ожидать всего за полгода.

Если исходить все же из того, что она будет безопасной, то нужно понимать, что ее распространение займет очень долгое время. Первыми в очереди на вакцинацию стоят медицинские работники и пожилые люди, которые находится в большей зоне риска.

То есть, вакцина даже если появится, то до масс дойдет, вероятно, не ранее второй половины 2021 года. И будет ли она надежна?

По словам профессора НИУ ВШЭ Василия Власова, пока вакцина не изготовлена мы не можем ничего знать об ее эффективности. Но даже если она будет эффективна на 70% это уже большое достижение, сказал он «Эксперт Online».

Таким образом, та вакцина, которая может быть изготовлена в сжатые сроки, может лишь смягчить проблему, возможно — существенно, но не решить ее.