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Война в Ливии: время для России приближается

Москва, 17.06.2020
Иван Бочаров, программный референт Российского совета по международным делам
#Международная экспертиза с РСМД
#Вооруженные конфликты
#Ливия
#Мир
  • Война в Ливии: время для России приближается

Силам сформированного при поддержке ООН Правительства национального согласия удалось отбить у армии генерала Хавтара город Тархуна в 80 км от Триполи. Но до завершения военного противостояния еще далеко. И если воюющие стороны не смогут найти политическое решение конфликта, Ливия еще очень долго будет оставаться страной, разделенной на две части.

EPA

15 июня 2020 г. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что у России и Турции нет разногласий по основополагающим принципам ливийского урегулирования. Москва и Анкара продолжают переговоры на техническом уровне для того, чтобы выработать механизм установления режима прекращения огня и запустить процесс политического урегулирования ливийского конфликта.

Кто воюет в Ливии?

В Ливии на протяжении последних нескольких лет параллельно существует два противоборствующих органа власти, один из них – Правительство национального согласия (ПНС), базирующееся в Триполи и возглавляемое Фаизом Сараджем. На востоке, в городе Тобрук, находится Палата представителей Ливии, подконтрольная главнокомандующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару. С апреля 2019 г. войска Х. Хафтара осаждали ливийскую столицу. В ноябре 2019 г. Турецкая Республика и правительство Ф. Сараджа подписали меморандум о взаимопонимании, который включал в себя активизацию военно-политического и военно-технического сотрудничества.

В результате турецкого вмешательства войскам ПНС удалось добиться существенных военных успехов и перейти в контрнаступление. Армия Ф. Сараджа смогла снять осаду Триполи, которая длилась 14 месяцев, и оттеснить ЛНА от ливийской столицы. В апреле войска ПНС установили контроль над побережьем на западе Ливии от Мисураты до границы с Тунисом. Вскоре армия Х. Хафтара была вынуждена оставить столичный аэропорт, город Тархуна, а также авиабазу Эль-Ватыя. На фоне успехов правительства Ф. Сараджа некоторые вооруженные формирования ливийских туарегов на юге Ливии заявили о своей поддержке действий Триполи.

В результате контрнаступления войск ПНС была нарушена система снабжения ЛНА, захвачено несколько ключевых населенных пунктов западной Ливии, подорван моральный дух войск Х. Хафтара. Сейчас бои между ЛНА и армией Ф. Сараджа идут на подступах к прибрежному средиземноморскому городу Сирт – важному стратегическому пункту, который находится под контролем ЛНА. Город расположен на пути к нефтяным месторождениям на востоке страны, которые удерживает армия Х. Хафтара, и в случае взятия Сирта у войск ПНС и их турецких союзников откроется на них дорога.

Какую роль в ливийском конфликте играет Турция?

Ситуацию на фронте удалось во многом изменить благодаря масштабному вмешательству в конфликт со стороны Турции. Реджеп Тайип Эрдоган и сам не скрывает, что победы над войсками Х. Хафтара были достигнуты во многом благодаря турецким солдатам, и что присутствующие в Ливии турецкие военнослужащие идут вместе с ПНС к достижению общих целей.

Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Анкары и Триполи активизировалось после подписания в ноябре 2019 г. меморандума о взаимопонимания. Соглашение между ПНС и Турцией определило границы исключительной экономической зоны Турции в восточной части Средиземного моря, где находятся крупные месторождения природного газа. Кроме того, договоренность подразумевала активизацию военного сотрудничества. В МИД РФ заявили о том, что соглашение между Анкарой и Триполи о сотрудничестве в области безопасности – попытка легализовать военную поддержку, нарушающую оружейное эмбарго. ЕС, Египет, Израиль, Греция и Кипр осудили подписание меморандума, нарушающего международное право, так как на добычу газа в этой части моря претендуют и другие страны Восточного Средиземноморья. Триполи, напротив, признает права Турции на добычу природных ресурсов в обозначенной исключительной экономической зоне в обмен на поддержку в ливийском конфликте. У Турции есть интересы и в самой Ливии. Сейчас Анкара заявляет о том, что намерена выиграть контракты на восстановление Ливии, а в дальнейшем собирается участвовать в добыче ливийской нефти.

Всего лишь через несколько дней после проведения в январе 2020 г. Берлинской конференции, участники которой договорились соблюдать эмбарго на поставки вооружения в Ливию, Турция отправила в помощь Триполи танки, ЗСУ Korkut, САУ T-155, ЗАУ GDF, БМП ACV-15 и джипы с противотанковыми орудиями. СМИ сообщают о том, что Турецкая Республика также переправляет в Ливию сирийских боевиков, которые воюют на стороне ПНС.

Известно, что Турция планирует открыть в Ливии две военные базы. Анкара собирается разместить системы ПВО и беспилотники на недавно захваченной авиабазе Эль-Ватыя. Кроме того, турецкие военнослужащие разместятся на военной базе недалеко от Мисураты. Очевидно, что у Турции есть в Ливии не только экономические интересы, но и военно-политические. Во-первых, размещение контингента войск Турецкой Республики на ливийских базах позволит Анкаре в большей степени влиять на политический курс находящегося в Триполи правительства. Во-вторых, Турция создаст дополнительный фактор, сдерживающий гипотетическое наступление армии Х. Хафтара. Вряд ли руководство ЛНА сможет воевать с регулярными частями Турецкой Республики. В-третьих, Турция разместит войска в стране, соседствующей с Египтом – одним из ключевых внешнеполитических оппонентов Анкары.

Как Египет реагирует на активизацию боевых действий в Ливии?

Наступление войск протурецкого ПНС и Турции не на шутку взволновало египетские военно-политические круги, которые воспринимают поражения ЛНА и продвижение армии Триполи вглубь страны в качестве угрозы своей национальной безопасности. Спикер египетского парламента Али Абдель Аль заявил о том, что Египет не позволит протурецким террористам контролировать Ливию. Кроме того, он обвинил Турцию в желании колонизировать отдельные части арабского мира.

Египет развернул часть войск на египетско-ливийской границе. СМИ сообщили о том, что границу с Ливией пересекли танки «Абрамс» и боевые вертолеты АРЕ Ми-24. Также стоит помнить о том, что в провинции Митрах, недалеко от границы с Ливией, есть крупная египетская военная база, названная в честь первого президента Египта Мухаммеда Нагиба. На ее территории насчитывается более тысячи сооружений, здесь может быть размещено около 20 тыс. военнослужащих, сотни танков, вертолеты, катера и системы ПВО. База находится в непосредственной близости от границы с Ливией, что в случае необходимости позволяет Египту быстро отреагировать на исходящие из соседней страны угрозы.

Почему Турция и Правительство национального согласия не приняли «Каирскую декларацию»?

6 июня 2020 г. в Каире состоялась конференция, в ходе которой президент Арабской Республики Египет (АРЕ) Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с инициативой по преодолению ливийского кризиса – «Каирской декларацией». Инициатива предусматривала полное прекращение огня в Ливии с 8 июня, вывод с территории страны всех иностранных войск, роспуск всех вооруженных формирований кроме ЛНА, которая должна обеспечивать в Ливии безопасность. Предложения включали в себя условия политического урегулирования конфликта, в частности – объединение политических институтов Ливии и создание президентского совета с представительством всех трех регионов. Планировалось, что один из трех представителей станет президентом, а остальные два человека – его заместителями. Египет также призвал продолжить в Женеве переговоры совместной военной комиссии Ливии в формате «5 + 5».

В конференции приняли участие президент Египта А. Ф. ас-Сиси, спикер Палаты представителей Ливии Акила Салех, на встрече также присутствовали представители США, России, Франции и Италии. Россия, Франция, Германия, Великобритания, Кипр, ЮАР, Лига арабских государств и отдельные ее члены (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Бахрейн, Алжир, Кувейт) заявили о поддержке «Каирской декларации». В ЕС инициативу поддержали, обратив внимание на то, что ни что не заменит всеобъемлющий мир, договоренность о котором была достигнута в ходе Берлинской конференции. Усилия Каира приветствовали также в США.

В то же время, на конференции в Каире не было представителей ПНС и Турецкой Республики. Условия политического урегулирования, предложенные египетским президентом, не были обсуждены с ключевыми участниками конфликта. Закономерно, что Анкара и Триполи отказались принять «Каирскую декларацию» и военные действия продолжились. Войска ПНС продолжили бомбардировки города Сирт: последнего крупного населенного пункта, относящегося к западной части Ливии и подконтрольного Х. Хафтару.

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Несмотря на то, что Анкара и Триполи не участвовали в обсуждении «Каирской декларации», ПНС готово принимать участие в мирных переговорах. В то же время подчеркивается, что переговоры возможны только после того, как войска Ф. Сараджа смогут захватить город Сирт и военную базу Эль-Джуфра. В то же время в ПНС заявили о том, что Х. Хафтар – военный преступник, и он не может участвовать ни в каких переговорах о послевоенном устройстве Ливии, а министр внутренних дел правительства Ф. Сараджа объявил о том, что Ливия не сможет закончить войну, пока ее восток не будет освобожден от Х. Хафтара.

ПНС почувствовало силу и готово продолжить наступление на позиции ЛНА. Большую роль в нем могут сыграть турецкие войска, чье присутствие в Ливии руководство Турции не скрывает. Эскалация боевых действий в Ливии происходит на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Коронавирус не стал фактором, сдерживающим боевые действия. Наоборот, воюющие стороны решили воспользоваться вовлеченностью остального мира в борьбу с эпидемией. Х. Хафтар объявил себя единоличным ливийским правителем, ПНС – перешло в наступление. Ракетные обстрелы ливийских городов приводят к перебоям в подаче воды и электричества, что мешает борьбе с эпидемией. Решение проблем, вызванных эпидемией кажется высшим военно-политическим кругам враждующих сторон не столь важной, как война друг с другом. Все это может способствовать распространению коронавирусной инфекции.

Египет и Турция, одни из главных игроков на ливийской шахматной доске, сейчас не заинтересованы в еще большей эскалации конфликта. В июле 2020 г. Эфиопия планирует приступить к заполнению водохранилища ГЭС «Хидасэ» вне зависимости от того, удастся ли Каиру, Хартуму и Аддис-Абебе прийти к компромиссу по вопросу распределения водных ресурсов реки Нил. Потенциальный удар по ирригационной системе Египта – угроза не менее существенная, чем гражданская война в Ливии, поэтому египетское руководство наверняка попытается избежать обострения ситуации сразу на нескольких «фронтах». У руководства АРЕ есть опасения, что Египет намеренно пытаются втянуть в изнурительную ливийскую войну. Учитывая то, что армия арабской республики испытывает трудности в борьбе с террористами на п-ове Синай, участие в полноценной военной кампании может заставить Египет надолго «увязнуть» в Ливии. Кроме того, закономерно, что египетская интервенция будет негативно воспринята мировым сообществом, и это может привести к введению против Египта экономических санкций и нанести удар по и без того хрупкой экономике.

Турция объявила о начале операции «Коготь орла». В ходе нее турецкие ВВС нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана, которые находятся на севере Ирака. Еще одной проблемой, за которой Турция вынуждена следить – действия армии Сирийской Арабской Республики, которая воюет с террористическими группировками в Идлибе. Активизация боевых действий в Ливии происходит еще и на фоне обострения отношений Турции и Греции. Это не позволяет Анкаре быть вовлеченной в происходящие в Ливии процессы так, как ей бы хотелось.

Х. Хафтар не будет сдаваться без боя. ЛНА собирается провести реструктуризацию главного оперативного штаба командования для более эффективного взаимодействия на поле боя. К Сирту стягиваются подкрепления. Однако, в связи с событиями последних недель стало более очевидно, что военный способ урегулирования ливийского конфликта вряд ли возможен. Полного разгрома ЛНА не допустит Египет, но и Турция не допустит поражения сил ПНС.

Понимание этого вынуждает враждующие стороны обсуждать меры, которые смогут остановить кровопролитие. Делегации ПНС и ЛНА приняли участие в третьем раунде переговоров по Ливии в формате заседания совместного военного комитета «5 + 5», в ходе которых стороны обсуждали проект соглашения о прекращения огня. Несмотря на то, что перемирие многократно срывалось, и Х. Хафтар, и Ф. Сарадж поочередно отказывались от подписания соглашения о прекращении огня, сейчас появляется реальная возможность компромисса. Турция и ПНС к переговорам готовы, однако хотят перед ними усилить свою позицию.

Стоит признать, что военное решение ливийского вопроса себя не оправдало. Это значит, что в случае, если воюющие стороны не смогут найти политическое решение конфликта, Ливия еще очень долго будет оставаться страной, разделенной на две части. В этих условиях инициативу в свои руки может взять Россия. Она может предложить Ф. Сараджу и Х. Хафтару провести при посредничестве России и Турции переговоры об условиях установления режима прекращения огня. Затем, когда стрельба прекратится, инициировать обсуждение возможности политического урегулирования ливийского конфликта. У Москвы и Анкары есть большой опыт в нахождении компромисса по самым болезненным вопросам, и хочется верить, что ливийский конфликт – не станет исключением.

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