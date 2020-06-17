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ВОЗ назвала прорывом доказательство эффективности дексаметазона при лечении коронавируса

Москва, 17.06.2020
  • ВОЗ назвала прорывом доказательство эффективности дексаметазона при лечении коронавируса

ТАСС

Исследования эффективности стероида дексаметазона при лечении больных коронавирусом является научным прорывом, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Препарат способен уменьшить риск летального исхода пациентов на ИВЛ на 35%, а людей на кислородном лечении — на 20%. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что это отличная новость.  

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких», - заявил он. Гебрейесус поздравил правительство Великобритании, поскольку исследования проходили в Оксфордском университете. Глава ВОЗ поблагодарил британские больницы и их пациентов, которые внесли весомый вклад в «достижение этого научного прорыва, который спасет жизни».

Напомним, 16 июня стало известно, что правительство Великобритании одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19. Препарат дексаметазон известен 60 лет и в ходе испытаний в Оксфорде было доказано, что при его применении риск смерти среди пациентов на ИВЛ снижается. В исследовании участвовали 2104 больных, которые принимали препарат по 6 мг ежедневно в течение 10 дней.

Позже британский премьер Борис Джонсон назвал результаты исследований «крупнейшим на данный момент прорывом» в борьбе с коронавирусом.

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