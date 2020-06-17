Вход/Регистрация Подписка

ВОЗ приняла решение прекратить испытания лекарства от COVID-19, которое рекламировал Трамп

Москва, 17.06.2020
  • ВОЗ приняла решение прекратить испытания лекарства от COVID-19, которое рекламировал Трамп

Из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина, как лекарства для борьбы с коронавирусом из-за отсутствия положительного эффекта для лечения зараженных, передает ТАСС, ссылаясь на эксперта ВОЗ Анны Марии Рестрепо. Она подчеркнула, что препарат не показал способность «снижать смертность от COVID-19 у госпитализированных пациентов.

«Принимая во внимание данный анализ и обзор ряда публикаций, исполнительная группа приняла решение прекратить использование гидроксихлорохина в рамках испытания солидарности», - заявила Анна Мария Рестрепо. Она добавила, что подробную информацию можно найти на сайте организации.

Она подчеркнула, что «это решение не представляет собой политику организации и это не рекомендация ВОЗ», где приняты иные нормы и процедуры принятия рекомендаций.

«Это решение принято в отношении испытания, и оно не касается использования гидроксихлорохина в качестве средства профилактики», - добавила Рестрепо.

Напомним, ранее использование гидроксихлорохина, как лекарства против малярии и поддерживающего средства против COVID-19, активно поддерживал американский президент Дональд Трамп. Он заявлял, что сам принимает препарат в качестве профилактического средства против коронавируса.

16 июня стало известно, что правительство Великобритании одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19, также утверждается, что это первое в мире лекарство от коронавируса. Уточняется, что препарат дексаметазон известен 60 лет и в ходе испытаний в Оксфорде было доказано, что при его применении риск смерти среди пациентов на ИВЛ снижается на 35%, среди больных на кислородном лечении - на 20%. В исследовании участвовали 2104 больных, которые принимали препарат по 6 мг ежедневно в течение 10 дней.

 


«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Объективка на Россию
    В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
  3. Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища
    Заполняемость нефтехранилищ США ожидающих роста цен на нефть способна по меньшей мере насторожить. Редко публикуемый показатель общих запасов нефти в США достиг рекордного значения, и это еще без учета запасов в стратегическом резерве (SPR)
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама