ВОЗ приняла решение прекратить испытания лекарства от COVID-19, которое рекламировал Трамп

Всемирная организация здравоохранения приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина, как лекарства для борьбы с коронавирусом из-за отсутствия положительного эффекта для лечения зараженных, передает ТАСС, ссылаясь на эксперта ВОЗ Анны Марии Рестрепо. Она подчеркнула, что препарат не показал способность «снижать смертность от COVID-19 у госпитализированных пациентов.

«Принимая во внимание данный анализ и обзор ряда публикаций, исполнительная группа приняла решение прекратить использование гидроксихлорохина в рамках испытания солидарности», - заявила Анна Мария Рестрепо. Она добавила, что подробную информацию можно найти на сайте организации.

Она подчеркнула, что «это решение не представляет собой политику организации и это не рекомендация ВОЗ», где приняты иные нормы и процедуры принятия рекомендаций.

«Это решение принято в отношении испытания, и оно не касается использования гидроксихлорохина в качестве средства профилактики», - добавила Рестрепо.

Напомним, ранее использование гидроксихлорохина, как лекарства против малярии и поддерживающего средства против COVID-19, активно поддерживал американский президент Дональд Трамп. Он заявлял, что сам принимает препарат в качестве профилактического средства против коронавируса.

16 июня стало известно, что правительство Великобритании одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19, также утверждается, что это первое в мире лекарство от коронавируса. Уточняется, что препарат дексаметазон известен 60 лет и в ходе испытаний в Оксфорде было доказано, что при его применении риск смерти среди пациентов на ИВЛ снижается на 35%, среди больных на кислородном лечении - на 20%. В исследовании участвовали 2104 больных, которые принимали препарат по 6 мг ежедневно в течение 10 дней.



