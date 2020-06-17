За исполнением бюджета следить будет так же волнительно, как за наполнением

По итогам 2019 года по Минэкономразвития назвало несколько госпрограмм с самым низким уровнем выполнения мероприятий. Выводы делаются на основе кассового исполнения затрат.

Недовыполненными оказались программы, которые можно отнести к ключевым: «Научно-технологическое развитие РФ», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; «Развитие оборонно-промышленного комплекса» и «Развитие внешнеэкономической деятельности». Также отстало в программном плане развитие Республики Крым и г. Севастополя, Северо-Кавказского федерального округа, Калининградской области.

Уровень выполнения мероприятий по ним составил менее 80%, оказавшись при этом ниже среднего. Данные приведены в докладе МЭР, его цитируют «Известия».

Всего в бюджете заложены 42 госпрограммы, на которые приходится 70% всех расходов бюджета. В целом они выполнены на 97% (18,5 трлн рублей), в МЭР считают это достаточно высоким уровнем.

Федеральная часть финансирования даже превысила целевую величину (на 2,4%, составив 11,2 трлн рублей). Уровень же софинансирования от регионов составил лишь 67%. Их вклад должен составлять около 1/5 всех средств.

Скромный уровень софинансирования госпрограмм региональными бюджетами министерство называет в числе нерешенных проблем. Другая проблема — концептуальная: отсутствие привязки целевых показателей к конкретным мерам их достижения

Невозможность реализации государственных программ и планов – давняя и не поддающаяся лечению болезнь российской экономики, полагает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Для них процесс важнее, чем результат. Проработка конечных показателей — скорее мало обоснованное пожелание, чем просчитанный итог намеченных действий. То есть проработка при подготовке проектов недостаточно сбалансирована, чтобы цели могли быть достигнуты как следствие реализации мероприятий.

С другой стороны, с иронией отмечает аналитик, и ответственность за их невыполнение не несут даже ответственные за выполнение. Тем более, что трудно осуществить межведомственное согласование действий среди различных госорганов и инстанций со своими бюджетами, узкими интересами, сиюминутными текущими проблемами и пр.

Дополнительная и отдельная «головная боль» — реализация «на местах». Региональным органам остро не хватает денег и организационных ресурсов на самые насущные цели на своих территориях, а на федеральные проекты их просто не остаётся. Не случайно, поэтому, выполнение финансирования программ со стороны субъектов федерации составило лишь две трети от запланированного.

Парадоксально, добавляет Марк Гойхман, но централизация бюджетной системы, забирающая средства регионов, препятствует выполнению централизованных же программ в этих регионах. Речь идет не только о госпрограммах 2019 года. Согласно сводному ежеквартальному отчету, в первом, «допандемическом» квартале 2020 года исполнено только 47 контрольных событий из плановых 75, то есть лишь 63%.

Сейчас, в кризисных условиях, необходимы срочные и масштабные «противопожарные» антикризисные меры, говорит аналитик. Он скептично настроен в отношении перспектив их буквального исполнения.

Между тем, если бы эта проблема действительно проявила себя со всей серьезностью, она поставила бы под вопрос весь механизм исполнения федерального бюджета. Впрочем, вряд ли стоит этого ожидать. Однако итоговые цифры по госпрограммам скорее всего «запляшут» весьма прилично.