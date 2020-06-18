Диетолог рассказал, как быстро сбросить вес после самоизоляции

Как заявил профессор МГУ и глава «Национального исследовательского центра "Здоровое питание"» Олег Медведев в интервью «Российской газете», большинство граждан России вернут себе привычную форму после перехода на обычный образ жизни.

«Возвращение к привычной жизни и обычному распорядку дня приведет к нормализации веса», - поделился мнение ученый. Он считает, что большинству людей не понадобятся особые меры, а сохранить прежний вес в режиме самоизоляции удалось очень немногим из-за снижения физической активности.

Медведев считает, что сейчас главное сделать питание сбалансированным, с большей долей продуктов растительного происхождения, а не более калорийным. Он советует есть побольше шпината, томатов, огурцов брокколи и авокадо, поскольку они «способны укреплять антиоксидантную защиту организма». Ученый отметил, что подобное питание поможет сбросить вес без всяких диет. Для защиты организма от вирусов, нужно потреблять больше продуктов, содержащих аминокислотый цистеином, в частности, зеленые бобы, спаржу и красный перец.

Ранее в Роскачестве посоветовали после самоизоляции сократить потребление пищи на 15-30%, либо на 200-300 килокалорий.