Бензин подешевел. Но не для россиян

Рекорд стоимости

По подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), средняя цена бензина по итогам 2019 года составила 0,91 доллара за литр, снизившись на 2% в годовом сопоставлении. При этом в России цена бензина в среднем составила 0,7 доллара за литр. Этот показатель, по оценке агентства, близок к низкому уровню, но в целом расположен примерно посередине общего диапазона цен.

В МЭА отмечают, что на стоимость бензина в той или иной стране сильно влияет политика государства, например, высокие налоги. Именно такова ситуация в России, где ценник на бензоколонке формируется акцизом на топливо.

А по данным энергетического агентства, самый дорогой бензин на планете в Европе, где высока налоговая составляющая. Самое же дешевое топливо можно найти в странах, где его рынок субсидируется государством.

Так, в США, крупнейшей добывающей нефть стране, цена составила 0,79 доллара за литр, а в Саудовской Аравии – 0,56 доллара за литр, пишет «Прайм» со ссылкой на текст исследования. К странам с самой низкой стоимостью бензина, согласно данным МЭА, можно отнести также Алжир (0,33 доллара за литр), Туркменистан (0,43), Казахстан (0,44). Один из самых дорогих является бензин в Нидерландах (1,84 доллара), Норвегии (1,78), Греции (1,77).

Тем временем в России стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений. 18 июня Аи-95 торговался по 57,8 тыс. рублей за тонну. Цена на 95-й бензин растет без остановки, начиная с середины апреля. За этот период она подскочила более чем на 50%.

Источник: Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа

Также исторических пределов достигла разница между стоимостью 92-го и 95-го бензинов: в настоящее время Аи-95 на бирже стоит на 6-8 тыс. рублей дороже Аи-92, рост цены на который замедлился в начале июня, а в настоящий момент возобновился.

Цены — только через увеличительное стекло

«Оптическая иллюзия» сколько-нибудь заметных изменений топливных цен в России возникает, говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, только если сезонную стоимость бензина у нас измерять в долларах. Она как бы колеблется почти синхронно вместе с нашим внутренним валютным курсом. В действительности же в рублях цена бензина меняется на горизонте хотя бы полугода-года исключительно в одном направлении, и утешение лишь в том, что удорожание происходит очень медленно, практически в плановом порядке.

Потолок роста цен на бензин, пускай и не вполне официально, а за счёт так называемого «рыночного» демпфирующего, то есть компенсирующего, механизма индексируется правительством России по факту так же предсказуемо и неотвратимо, как и тарифы на ЖКХ, отмечает аналитик. А нефтепроизводителям остается лишь спокойно пользоваться созданной при их же активнейшем участии ситуацией. Вот они и подтягивают цены на собственных сетях заправок с завидной регулярностью, аккуратно и почти незамедлительно к этому потолку, уровень которого определяется в ходе различных совещаний правительственных чиновников с представителями отрасли.

На самом деле, это правильно, что с лета 2018 года в этом плане установлены хотя бы какие-то определённые правила игры, а по сути четкий порядок, не только сдерживающий «индексацию» внутренней стоимости бензина в стране, но и управляющий этим процессом. Но этот порядок таков, что при нем практически невозможно развернуть тренд по ценам на топливо вспять. Потому что за основу порядка взята не себестоимость производства единицы топлива плюс, скажем, конкретный процент прибыли, утоляющий аппетиты компаний-полумонополистов, а ориентация на порочную идею компенсации им неких воображаемых «выпадающих доходов», которые они почему-то заранее считают своими, потому что могли бы теоретически их получить, продавая те же объемы бензина за рубеж.

И вот вместо здравой идеи — зарабатывать как следует на экспорте, при условии выполнения своего рода социальных обязательств низкого уровня цен на бензин внутри страны, для нужд наших производств и граждан, нашим нефтяным и бензиновым королям правительство позволяет получать высокий доход и там, и здесь, констатирует Пётр Пушкарёв. Как результат, недополученные за экспорт при упавших внешних ценах барыши нефтепроизводители спокойно компенсируют в России, так как правительство каждый год позволяет поднимать цены для российских потребителей на уровень официальной инфляции.

Даже с учетом того, что при дешевой нефти часть средств компании-переработчики, плача крокодиловыми слезами, возвращают государству в рамках того самого демпфирующего механизма, они все равно и сейчас в большой выгоде, считает аналитик. Когда же мировые цены высокие, то государство сторицей возмещает своим нефтяникам разницу, лишь бы только у них был экономический смысл не продавать все до последней капли за рубеж. Понятно желание потрафить близким к правительству системообразующим бизнесменам под предлогом предоставления этой важной опоре бюджета достаточных сумм на разведку недр и развитие технологий.

Но все же, это можно было бы делать, наверное, менее явно — установив, в конце концов, экспортные квоты, как неоднократно грозил сделать ещё Дмитрий Козак, считает эксперт. Тогда некий «квазиналог» за счет сдерживания цен на бензин внутри страны конкретным потолком, благоприятным для себестоимости производств в других отраслях экономики и для большей рентабельности перевозок — был бы вполне приемлем. Так как условием реализации хороших объемов на экспорт и стало бы следование правительственным приоритетам внутри России, без медленного, но неуклонного взвинчивания цен для нужд своей экономики.

Топливо все же притормозит

Очевидно, заключает Пётр Пушкарёв, что реализовать такой механизм политически непросто. Если этого не будет сделано, то, по его мнению, до конца 2020 года бензин, может быть, дорожать больше и не будет. Однако за несколько ближайших лет тихой сапой стоимость бензина доползет у нас и до 65-70 руб., и выше — и как бы мало это ни стоило в долларах или евро, или по сравнению с ценой бензина в центральной Европе, это цена очень большая и накладная по меркам не успевающих расти доходов российских потребителей.

Кстати, в 2018 году, когда был принят демпферный механизм для сдерживания внутренних цен на топливо, этот инструмент себя оправдывал, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Но построен демпфер таким образом, что снижение розничных цен он не предусматривает, а только плавное повышение. Получилось что-то вроде негласного соглашения между государством и производителями нефтепродуктов, которые взяли на себя обязательства не повышать цены на бензин выше уровня инфляции.

Так что в любом случае топливо будет расти в цене вслед за инфляцией – пусть не резко, но постепенно, уверен аналитик. Во-вторых, даже после снятия режима самоизоляции и восстановления транспортного потока,АЗС получают примерно 50% от прежнего уровня оборотов. Но объем затрат (зарплаты, налоги и т.д.) остаются. Что означает: снижение цен не в интересах автозаправок, у которых маржа итак сократилась. Успокаивает только один фактор: опасаясь дальнейшего снижения потребительского спроса, резко никто повышать цены не будет – ни производители (НПЗ), ни продавцы топлива (АЗС).