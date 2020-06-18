EIA: предложение нефти может упасть на 9 млн баррелей к 2025 году

Текущий кризис, неожиданно разразившийся в первой половине этого года, смело можно назвать «черным лебедем». В самом центре событий, особенно на первом этапе, оказался энергетический сектор.

И речь идет не только и не столько о резком падении цен и спроса на углеводороды, сколько о последствиях этих событий. Хотя, безусловно, оба этих фактора привели к серьезным изменениям.

Более того, по мнению Международного энергетического агентства (EIA), изменения энергетического сектора носят долгосрочный характер, и с высокой долей вероятности он уже никогда не будет прежним.

Последнее исследование EIA, вышедшее не так давно под названием World Energy Investment 2020, указывает на самое большое падение инвестиций в энергетический сектор и подчеркивает исторические сдвиги. Так, например, в докладе говорится, что расходы потребителей на электроэнергию впервые будут выше, чем расходы на нефтепродукты. Что еще более важно, эксперты EIA утверждают, что внезапное падение инвестиционных потоков во всех секторах энергетики может служить серьезным сигналом для будущего, в том числе и «чистой» энергии.

В отчете прямо говорится: «Энергетическая отрасль, которая выходит из кризиса, будет значительно отличаться от той, что была раньше».

В прошлом году Международное энергетическое агентство ожидало, что общий объем инвестиций в энергетический сектор вырастет на 2%, то есть покажет максимальный прирост в годовом выражении за последние шесть лет. Теперь по сравнению с 2019 годом ожидается сокращение с 1,9 триллионов долларов до 1,5 триллионов, то есть сразу на 20%. Очевидно — это самое масштабное сокращение связано с пандемией и шокирующим падением доходов энергетического сектора — как государственного, так и корпоративного. По различным оценкам, суммарные доходы сократятся на триллион долларов.

Ожидается, что в нефтегазовом секторе инвестиции в добычу нефти снизятся по сравнению с прошлым годом с 483 миллиардов долларов до 347 миллиардов — падение почти на треть, таким образом отрасль приспосабливается к внезапному падению спроса. Почти все крупные и национальные нефтяные компании уже сократили запланированные расходы.

О наибольшем снижении объявил американский гигант ExxonMobil. Государственные нефтяные компании пока в основной своей массе старались не делать громких заявлений, но известно, например, что Saudi Aramco сократит капитальные затраты примерно на четверть — с прошлогодних 33 миллиардов долларов. Государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов Adnoc объявила об отмене крупных тендеров.

Аналогичным образом, как ожидается, будут обстоять дела и в угольном секторе — инвестиции в добычу сократятся на 25%, правда в отчете отмечается, что угольный сектор, возможно, не испытает такого сильного шока, поскольку в этом году количество новых электростанций, работающих на угле, в два раза больше, чем в прошлом - в основном прирост обеспечил Китай.

Итак, какое же влияние все это окажет на сектор в будущем? В докладе говорится, что сокращение капиталовложений напрямую связано с объемом предложения и поставок в перспективе пяти лет. Неспособность или нежелание инвестировать сейчас может привести к гораздо более жестким условиям на рынке и росту цен. EIA, например, отмечает, если инвестиции в нефтяной сектор останутся на уровне 2020 года, это приведет к снижению ранее ожидаемого уровня предложения в 2025 году почти на 9 миллионов баррелей в день.

Вместе с тем, другие направления сектора, скорее всего, пострадают не так сильно, как нефть и газ. По оценкам МЭА, инвестиции в электрические сети, возобновляемые источники энергии, атомную энергию, энергию ископаемого топлива и аккумуляторы в этом году снизятся примерно на 10%.

Падение глобальных инвестиций в секторе вызывает определенную тревогу в отношении будущего состояния всей мировой экономики. Прежде всего, снижение затрат — это снижение числа рабочих мест. Но что еще более важно — это потеря определенных экономических возможностей — потеря энергоснабжения, которое может понадобиться через определенный период времени, когда экономика восстановится.

В целом же, анализ Международного энергетического агентства показывает, что текущая траектория расходов на электрические сети не соответствует необходимым для поддержки роста возобновляемых источников энергии и электрификации. Расходы на сети во всем мире для достижения долгосрочных целей в области устойчивого развития должны увеличиться примерно на 50% в течение следующего десятилетия. Расходы на цифровые сети также должны возрасти.

Между тем, в прошедшие годы именно вложения в цифровую инфраструктуру привели к повышению устойчивости электрических систем и из возможности работать с большими нагрузками.

Важно также отметить, что со временем, возможно, развитие будут обретать другие виды топлива. Особое внимание уделяется водороду, в первую очередь, как альтернатива ископаемому топливу. Он может приводить в движение транспортные средства, хранить электричество, обогревать дома, а также производить синтетическое топливо, такое как метан или аммиак.

Многие крупные страны активно участвуют в разработках. Например, Нидерланды установили конкретные целевые показатели по водороду в своем законе о климате 2019 года, а правительство Австралии буквально месяц назад объявило о создании нового водородного фонда.

Интерес проявляет и частный капитал — венчурные фонды активно вкладывают в водородные проекты.

Иными словами, конкуренция среди источников энергии возрастает, и этот процесс будет только усиливать изменения, которые заметны уже сейчас.