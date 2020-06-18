ФАС выдала рекомендации нефтяным компаниям

Федеральная антимонопольная служба выдала рекомендации нефтяным компаниям увеличить объем предложений топлива на бирже. Соответствующее предложение публикуется на сайте ведомства. Объемы предлагается увеличить, в том числе, за счет экспорта. Начальник управления ТЭК и химической промышленности Армен Ханян подчеркнул, что нефтяным компаниям, действительно, разосланы рекомендации провести работу для того, чтобы надлежащим образом обеспечить спрос, в том числе путем экспортных поставок на внутренний рынок. Помимо этого от компаний ждут обеспечения регулярности и равномерности продажи нефтепродуктов на биржевых торгах.

Ханян отметил, что сейчас работа таких компаний тщательно анализируется для выявления «злоупотребления доминирующим положением, сговора, некорректных и необоснованных в СМИ высказываний». В случае выявления сговора на рынке будут приняты незамедлительные антимонопольные меры.

Параллельно ФАС проводит проверки в отношении увеличения стоимости на бензин Аи-95, который в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже торговался по 56,7 тыс. рублей за тонну, что является рекордом даже по сравнению с кризисным 2018 годом. Тогда топливо стоило 56,3 тыс. рублей за тонну.