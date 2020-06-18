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Германия залезла в долги из-за эпидемии коронавируса

Москва, 18.06.2020

На фоне экономического спада, который вызван последствиями пандемии коронавируса, Германия, являющаяся главной экономикой Европы, выпустила 10-летние бонды на 4,14 миллиарда евро, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает рекордный объем эмиссии, который стал крупнейших с 2014 года. При этом отмечается спад спроса на ценные бумаги, объем заявок на бонды почти в два раза превысил предложение. Рецессия 2020 года стала для Германии худшей, начиная со времен Второй мировой войны. Правительство ожидает сокращение ВВП страны на 6,3% в текущем году. Берлин также рассматривает вариант привлечения 62,5 миллиарда евро в долг, чтобы вывести страну из кризиса.

Аналитики отмечают, что новые займы увеличат госдолг до 77%, что откинет экономику стран на 12 лет назад. Ранее в ходе финансового кризиса 2008-2009 годов Берлин сократил госдолг с 80% ВВП до примерно 60%.

В начале 2020 года мир охватила пандемия коронавируса, что обернулось рекордными с 2008 года потерями для глобального рынка. Кризис затронул не только беднейшие слои населения планеты и средний класс, но и богатейших людей планеты, чье состояние сократилось в общей сложности более чем на триллион долларов.

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