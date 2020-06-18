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Курс доллара: для рубля определили коридор на ближайшую перспективу

Москва, 18.06.2020
  • Курс доллара: для рубля определили коридор на ближайшую перспективу

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Вечером в среду рубль вновь торговался разнонаправлено, умеренно снижаясь к доллару и немного укрепляясь к евро. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 69,77 руб., что на 15,25 коп. выше уровня закрытия торгов вторника. Курс евро к этому времени составлял 78,27 руб./EUR1, что 15,5 коп. дешевле чем накануне.

По мнению экспертов, весь вчерашний день рубль следовал за динамикой мировых резервных валют на глобальном рынке. При этом инвесторы в среду отыгрывали укрепление доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро. Спрос на американскую валюту вчера рос на фоне новостей о новых случаях заражения коронавирусом в КНР, США и целом ряде других стран.

Напомним, согласно последним данным, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 8 млн. При этом первое место сохраняется за США, где выявлено более 2,1 млн случаев заболевания. На втором - Бразилия, которая приближается к 1 млн заболевших, на данный момент в стране 888 тыс. зафиксированных диагнозов COVID-19. В Китае, конечно, ситуация не такая критическая. В частности, за истекшие сутки в Пекине выявлен 31 новый случай активного заражения коронавируса и шесть бессимптомных носителей. Несмотря на это местные власти объявили о введении масштабных ограничительных мер.

Всё это безусловно нервирует инвесторов, которые начинают охладевать к риску и выбирают в виде защитных активов доллар, что естественно сказывается и на курсе рубля. Против российской валюты пока выступают и мировые цены на нефть. Накануне они продолжили снижаться после публикации доклада американского Минэнерго, показавшего рост запасов сырья по итогам прошлой недели.

Так, августовские контракты на «чёрное золото» марки Brent просели вчера на 0,9% – до 40,59 долл. за баррель. Ещё больше подешевели июльские фьючерсы на нефть сорта WTI, которые потеряв в цене 1,54%, упали до 37,79 долл. за баррель.

Между тем участники внутреннего валютного рынка снижают активность в ожидании пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ. Напомним, большинство аналитиков уверены, что российский регулятор снизит ключевую ставку сразу на 100 б.п. Однако некоторые эксперты допускают, что ставка понизится на 75 б.п. или даже всего на 50 б.п.

Прогноз экспертов по курсу доллара к рублю

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» напомнил, что курс рубля в последнее время определяли мировые цены на «чёрное золото», которые в свою очередь следуют за высокодоходными активами.

«Поэтому нет ничего удивительного, что в среду нацвалюта немного просела к доллару, реагируя, как раз на небольшое снижение нефти Brent», – отметил эксперт.

 Между тем, как напомнил Кадаулин, накануне рубль для многих неожиданно подрос к евро.

«Но и этому есть своё объяснение. Дело в том, что доллар вчера активно рос, в том числе и против единой валюты ЕС. Но при этом сильно опрокинуть рубль «американцу» не удалось. А всё благодаря тому, что спрос на риск и продажи валюты Минфином продолжают поддерживать курс нацвалюты. Поэтому мы пока предполагаем, что в ближайшей перспективе рубль сможет остаться в коридоре 69,00-70,50. И это, по нашему мнению, на данный момент вполне объективный курс», – резюмировал эксперт.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» также считает, что до конца недели рубль останется почти без движения, ну или в худшем случае периодически станет менять направление, реагируя на внешние и внутренние факторы.

«Среди последних - заседание Банка России, которое пройдёт уже в эту пятницу. Но, хочу подчеркнуть ещё раз, что мы пока не ждём никаких серьёзных колебаний, что в паре доллар-рубль, что в паре евро-рубль. Скорее всего они останутся в тех же диапазонах, что и вчера», – резюмировал Кравченко.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка в целом согласен со своими коллегами. Он тоже полагает, что пара доллар-рубль до конца рабочей недели продолжит движение в коридоре 67,50-70,00 руб.

«Более того, есть шансы, что эта пара отступит к нижней границе данного диапазона. Впрочем, я бы не стал исключать и негативного сценария. Если ухудшится внешняя конъюнктура, например, продолжит сильно дешеветь нефть, то покупки в долларе резко активизируются. А это, в свою очередь, приведёт к тому, что американская валюта может уйти за отметку в 70,00 руб., а в дальнейшем и выше. Вот тогда уже в начале следующей недели у рубля могут быть серьёзные проблемы», – предположил Зварич.

Между тем, гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко дал долгосрочный прогнозу по курсу доллара к рублю. По его мнению, к концу 2020 года нацвалюта сумеет укрепиться, а курс доллара составит 66,00 руб.

«При таком курсе и цене на «чёрное золото» марки Brent в районе 50 долл. за бочку дефицит бюджета составит около 5% ВВП», – заявил Тищенко.

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