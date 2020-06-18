Названо самое востребованное курортное направление в России

Первое место по количеству бронирований перелетов после 1 июля занимает Крым, передает ТАСС, ссылаясь на председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексея Черняка. По количеству купленных билетов лидирует аэропорт Симферополя, наравне с авиаузлами Москвы и Санкт-Петербурга.

Количество купленных билетов до Симферополя превышает показатели не менее востребованного направления до Сочи.

«Если брать всю страну, то мы на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга», - рассказал Черняк. Он уточнил, что обе столицы являются еще и деловыми центрами, в этой связи повышенный спрос на данные направления объясним, скорее всего «после коронавируса многие поехали по делам».

Помимо купленных билетов Крымский полуостров занимает первое место среди запросов в сетевых поисковиках по бронированию отелей для отдыха.

О новых правилах отдыха рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, следуя которым, при переезде, через Керченский пролив будет действовать температурный контроль.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, рассказала, что российские санатории будут заселять гостей только при наличии у них трех справок, определенных Роспотребнадзором. Она считает, что сейчас у россиян, которые планировали отдых в санаториях есть преимущество.

«Санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора», - заявила Ломидзе в интервью «Российской газете».