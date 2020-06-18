Названы самые коррупционные регионы РФ

Самый высокий уровень коррупции среди российских регионов зафиксирован в Мордовии, Чувашии, Камчатском крае, Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях. В этих регионах самый высоких коэффициент преступности: на 100 тыс. человек от 26,31 до 29,68 пунктов, сообщается на сайте генпрокуратуры.

Самый низкий уровень коррупции и взяточничества отмечен в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Коэффициент преступности в данных субъектах составляет от 6,41 до 9,94.

Отмечается, что большинство эпизодов, которые связаны с коррупцией, выявлено в процессе освоения бюджетных денег и при организации торгов. Также, по сообщению генпрокуратуры, значительная часть преступлений в этой области выявлена в ходе управления имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности,

В прошлом году уровень коррупции в России составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. человек, годом ранее данный коэффициент был равен 20,8. В генпрокуратуре отмечают относительную стабильность в этом плане за последние годы. Резкое увеличение коррупционных преступлений зафиксировано в сфере госзакупок – количество откатов подскочило 74%. Число преступлений, совершенных преступными группами, выросло на 17%. В 2019 году было изъято имущества, не подтвержденного реальными доходами чиновников на сумму более 20 млрд руб., что в 70 раз больше, чем в 2018 году.