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Нефть дешевеет на опасениях второй волны коронавируса

Москва, 18.06.2020
  • Нефть дешевеет на опасениях второй волны коронавируса

Из открытых источников

Мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику на опасениях инвесторов вероятности второй волны коронавируса, передает Прайм. Участники рынка опасаются, что спрос на топливо опять пойдет вниз.

Утром 18 июня контракты на Brent с поставками в августе упали в цене до $40,52 за баррель на бирже ICE Futures в Лондоне. Фьючерсы WTI с поставками в июле снизились на NYMEX до $37,62 за баррель.

В ближайшее время, надежды на рост нефтяных цен подрываются увеличением запасов в США, а также нестабильностью с коронавирусной инфекцией, считает старший аналитик FXTM Лукман Отунуг, которого цитирует MarketWatch.

Напомним, 11 июня в Китае были выявлены 158 заболевших коронавирусом, из-за чего мировая настороженность по поводу второй волны эпидемии коронавируса повысилась. Новые всплески продолжают фиксировать и в США, где во Флориде, Техасе и Аризоне выявлено в общей сложности почти 10 тыс. заболевших.

17 июня ОПЕК подтвердила свой прогноз относительно сокращения мирового спроса на нефть до конца текущего года до 90,6 млн баррелей в сутки – то есть на 9,1 млн баррелей в сутки.

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