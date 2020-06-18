Прогноз погоды: россиян ждёт мощное похолодание

Аномальный летний зной накрыл всю Русскую равнину - сразу в нескольких регионах страны пали многолетние температурные максимумы. При этом очень жарко сейчас не только на юге России, где воздух прогревается до плюс 35-40, но даже в Якутии, Магаданской области и на Чукотке. Например, на арктическом побережье Якутии сегодня было плюс 30. Высокие показатели температуры также зафиксированы в центре и на северо-западе РФ, а также в низовьях Волги.

Но, как предупреждают метеорологи, уже в ближайшие дни россиян ждёт мощное похолодание, которое будет сопровождаться ливнями, градом, грозами и усилением ветра.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Пока очень жарко в Москве. Накануне столбики термометров поднимались в регионе выше плюс 31 – на метеостанции на ВДНХ была зафиксирована температура воздуха плюс 31,1. Таким образом, был побит рекорд 128 летней давности – 17 июня 1892 года, когда Российской империей управлял император Александр III, воздух прогревался до 30,8 выше нуля.

Сегодня в столице также был жуткий зной – к 13:00 мск температура поднялась до плюс 30,4. Тем самым, был побит рекорд, установленный в 1975 году (плюс 29,4). Во второй половине дня воздух на некоторое время освежил ливень, который сопровождался раскатами грома. В пятницу вновь станет жарко, ожидается плюс 28-29 и кратковременные осадки.

Но уже в предстоящие выходные москвичей ждёт мощное похолодание. И если в субботу, 20 июня при сильном ливне ещё будет тепло – плюс 24-27, то в ночь на воскресенье столбики термометров предательски поползут вниз и после полуночи остановятся на отметке плюс 13, что почти на 20 градусов ниже, чем было, например, сегодня.

Днём 21 июня под влиянием холодного атмосферного фронта, который будет сопровождаться ливнями с грозами и порывами ветра до 18-19 метров в секунду, в столичном регионе также будет, мягко говоря, свежо – плюс 18-20.

Пасмурная погода с дождями, которые местами будут сильными, продержится в Москве и области, как минимум, всю следующую неделю, а воздух на пике тепла (24-26 июня) прогреется до плюс 25.

Прогноз погоды на северо-западе России и в СПб

Чувствительный температурный обвал, по прогнозу синоптиков, произойдёт также и в регионах Северо-западной России, где пока держится температура больше характерная для юга страны. Так, на Кольском полуострове сегодня было неожиданно тепло. Например, в Мурманской области, градусники показывали плюс 24, что более чем на 10 градусов выше климатической нормы. Однако в ночь на пятницу ожидается очень мощное похолодание. По данным синоптиков, после полуночи 19 июня воздух остынет до плюс 9.

В Карелии климатический переворот произойдёт в выходные. В частности, в Петрозаводске сегодня было плюс 26, завтра прогнозируется – плюс 25, а уже в субботу – всего плюс 15.

Пока аномально высокая температура держится в Санкт-Петербурге – сегодня днём в некоторых районах Северной столицы столбики термометров поднимались выше плюс 30. Завтра, в СПб также жарко – плюс 27-28, но возможны кратковременные осадки.

Обрушится температура в ночь на субботу, когда похолодает сразу на 20 градусов – до плюс 8-10. Днём, 20 июня также будет пасмурно и всего плюс 20. Возможны ливни, град и грозы. В воскресенье, 21 июня солнечно, но плюс 21.

Похолодание в Сибири. Прогноз синоптиков

Мощное похолодание, по прогнозу синоптиков, ждёт и сибиряков. Начиная с середины мая, в этом регионе держится небывалый зной. Когда, например, в Анапе, Сочи и Ялте температура воздуха была на уровне плюс 10-15, в Новосибирске и Кемерове уже стояла 40-градусная жара. Сейчас здесь пока по-прежнему тепло. Однако уже вечером в пятницу арктическое вторжение понизит температурный фон в регионе сразу на 10-20 градусов.

Так, в Кемеровской области к утру пятницы воздух остынет до плюс 8-9, днём – до плюс 13-16. В ночь на субботу, 20 июня станет ещё холоднее – всего плюс 2-3. Правда, к воскресенью вновь распогодится (плюс 17-19), но зато усилится ветер и пойдёт обильный и продолжительный ливень, который будет сопровождаться мощными раскатами грома.

В Красноярском крае летняя погода станет уходить постепенно, а мощное похолодание ожидается в последний выходной этой недели. В частности, сегодня здесь днём на солнце было почти плюс 30; завтра прогнозируется плюс 21-23, кратковременные осадки; в субботу – плюс 18-20, ливень; в воскресенье – плюс 12-14, местами дождь и сильный ветер.

А вот в Омской области температурный фон понизился уже сегодня. Ещё вчера воздух здесь прогревался местами до плюс 27-29, в четвергже было плюс 15-16. В ночь на пятницу, 19 июня столбики термометров опустятся до плюс 7-8. В выходные – пасмурно, дождливо, но немного теплее – плюс 16-17.

В Томской области температурный обвал произойдёт в пятницу, 19 июня. Как предупреждают метеорологи, после вполне комфортных сегодняшних плюс 22-24, предстоящей ночью будет лишь плюс 6-9. В дневные часы в пятницу, субботу и воскресенье – также совсем не летняя погода – плюс 14-17.

По аналогичному сценарию станет развиваться климатическая ситуация в Новосибирской области. Сегодня здесь было плюс 24-26, а утром в пятницу прогнозируется плюс 7. При этом в выходные, в области, как и в целом по всей Сибири, ожидаются довольно сильные ливни.