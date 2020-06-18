Путин может обратиться к нации перед референдумом

Президент России Владимир Путин намерен обратиться к нации накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию, намеченного на 1 июля, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на два информированных источника. Один из собеседников агентства сообщил, что Путин намерен выступить с обращением в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня.

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ», — уточнил он. По словам второго собеседника, для обращения рассматриваются даты 29 и 30 июня.

22 июня глава государства намерен затронуть тему поправок в основной закон в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин рассматривает варианты обращения к нации либо до голосования по поправкам, либо после проведения референдума. Предполагалось, что президент поблагодарит россиян за участие в голосовании, а также даст ряд поручений органам власти.

1 июля в России состоится день всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Проголосовать можно также в электронной форме за шесть дней до основной даты. Все избирательные участки будут находится на свежем воздухе, для снижения вирусной нагрузки в условиях пандемии коронавируса.

Первоначально голосование планировалось провести 22 апреля, однако, из-за эпидемии коронавируса было отложено на неопределенный срок. После улучшения статистики по коронавирусу была объявлена новая дата.