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Роскомнадзор снял ограничения с мессенджера Telegram

Москва, 18.06.2020
  • Роскомнадзор снял ограничения с мессенджера Telegram

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по согласованию с Генеральной прокуратурой России снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

В официальном сообщении Роскомнадзора говорится, что регулятор позитивно оценивает высказанную основателем Telegram Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму, передаёт РИА Новости.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ мы снимаем требования по ограничению доступа к этом мессенджеру», – отмечает Роскомнадзор.

Напомним, в июле 2017 года Роскомнадзор внёс мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации. 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в РФ за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. В ведомстве утверждали, что из-за распространения в Telegram сведений о террористических организациях, действия руководства мессенджера угрожают интересам страны и её граждан.

В свою очередь адвокаты компании заверяли, что не могут предоставить ключи для дешифровки сообщений из-за технических особенностей: архитектура мессенджера не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений. Между тем, владелец приложения Павел Дуров отмечал, что его компания не пойдёт на условия Роскомнадзора, так как выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

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