Роспотребнадзор готовится ко второй волне коронавируса

По заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вторая волна коронавирусной эпидемии может начаться в начале осени, в этой связи власти «пока готовятся» к подобному варианту развития событий, передакт «Интерфакс».

«Мы надеемся, что в летнее время всеми мерами, еще и сезон, который, нам поможет, мы сократим интенсивность эпидпроцесса», - сообщила чиновница. Она подтвердила, что риски повышения заболеваемости осенью сохраняются.

Она добавила, что открыть границы можно будет, когда риски завоза инфекции сократятся до минимума. Открывать международное авиасообщение будут «аккуратно, постепенно и неспешно», взвешивая все риски, как это делается в Европе, добавила Попова. Она добавила, что эпидемиологическая ситуация в России нормализуется быстрыми темпами, особенно хорошо дела обстоят в Москве.

«В Москве, в 4 раза, сегодня уже, наверное, и в 5 раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад», - сообщила Попова. Опасения вызывает ситуация в 13 российских регионах, но их число постоянно снижается.

занее сообщалось, что За последние 24 часа в России зафиксировано 7 790 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 7 843 случая, это самые низкие показатели, начиная с мая, когда было зафиксировано 7933 заразившихся. До вчерашнего дня суточный прирост находился в диапазоне от 8246 до 11 656 человек. Пик пришелся на 11 мая. В общей сложности в РФ насчитывается 561 091 заболевший за все время.