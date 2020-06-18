Рынки вспомнили о коронавирусе

Моральная готовность №1

Четверг, 18 июня 2020 года, для мировых рынков начался с минорной ноты. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются, пишет «Прайм». И хотя снижение нельзя назвать обвальным, оно свидетельствует о нарастающих опасениях инвесторов, что резкий рост числа случаев заражения коронавирусом в США и Китае приведет ко второй волне пандемии.

Так, по состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на незначительные 0,03% — до 2936,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1903,91 пункта. При этом минутами ранее оба китайских индекса были в «красной зоне». Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,22% — до 24427,54 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,36%, до 22374,72 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,2%, до 2135,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,63%, до 5954,1 пункта.

Рынки капитала действительно чутко ловят любые сигналы относительно второй волны коронавируса, признает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Если первый этап пандемии застал всех врасплох, то ко второму хочется быть готовыми хотя бы морально. Опять же, по словам эксперта, никто не знает, как поведет себя глобальная экономика: весь объем текущего стимулирования рассчитан на то, что распространение вируса удалось сдержать, и дальше потребуется только поддержка для уверенного роста. Если мир накроет новая волна COVID-19, для восстановления после потребуется на год-полтора больше и очередная порция финансов. Отсюда и все рыночное беспокойство.

Сегодня и завтра — внимание к нашему рынку

И такое поведение рынков выглядит тем убедительнее, если вспомнить, что накануне США анонсировали беспрецедентную программу спасения экономики, обещая выкупать даже облигации компаний, не имеющих рейтингов, указывает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Если даже после этого США и Азия показали снижение, то это говорит о том, что страх перед второй волной эпидемии коронавируса действительно занимает умы инвесторов, либо же они просто цепляются за этот негативный инфоповод в отсутствие других идей.

Вторая волна в распространении любой подобной эпидемии — это статистический факт, с которым трудно спорить, такова природа распространения и мутации вирусов, особенно — передающихся воздушно-капельным путем. Но с учетом опыта борьбы с коронавирусом, который приобрели почти все страны в последние 3 месяца, Алексей Антонов считает, что системы здравоохранения, переварившие первую, самую тяжелую волну, смогут справиться и со второй. И этот инфоповод больше используется как пугало для осторожных участников рынка. Завтра состоится заседание ЦБ РФ по ставке, и для нашего рынка это имеет куда более серьезное значение, рубль уже неделю замирает возле отметки 70 к доллару, и, вероятно, готовится ее преодолеть на очередном комментарии и решении регулятора.

По итогам мая темп роста инфляции замедлился до 3%, таким образом, до таргета в 4% остается еще целый процентный пункт, и он дает пространство для маневра по снижению ставки, как минимум на 50 базисных пунктов. Российский рынок последние дни выглядит хуже западных коллег, но чуть лучше рынка будут акции черных металлургов, которые могут рассчитывать на преимущество из-за ослабления рубля, говорит аналитик. Заседание мониторингового комитета стран ОПЕК+, которое пройдет сегодня, может вскрыть новые факты неполного выполнения соглашения о сокращении добычи некоторыми странами, как это уже было с Ираком и Нигерией, и оказать давление на котировки нефти, а через это — на рубль.

Растущие опасения второй волны пандемии коронавируса на фоне повторного роста числа заболевших в Китае и США естественным образом оказывают негативное влияние на сантимент, признает и главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга ДСПР Промсвязьбанка Татьяна Крылова. Тем не менее, считает она, даже при условии повторной эпидемии осенью (текущие вспышки пока не трансформируются в масштабную эпидемию) мы в базовом сценарии не закладываемся на применение жестких карантинных мер, как было в начале года.

Скорее, некие ограничения, сдерживающие, но не ограничивающие перемещения людей. Как признает Татьяна Крылова, медсистема уже вполне адаптирована к подобного рода вспышкам. Поэтому дополнительного ущерба экономике быть не должно, напротив, умеренное восстановление со второй половины года, понятно, что о преодолении кризиса речи не идет, это перспектива скорее конца следующего-начала 2022 года.