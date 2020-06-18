Рынок продолжает коррекцию

В России вновь обсуждают введение прогрессивного налога, московские эпидемиологи начали первые испытания вакцины против коронавируса на добровольцах, а банки массово снижают ставки собственной ипотеки. На этом фоне индексы умеренно падали.

В четверг индекс Мосбиржи упал на -0,58% до 2724,33 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,58% до 1230,71 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:00 мск она стоила – 41,47 долларов за баррель (+1,87%). Российская валюта немного укреплялась – 69,73 рублей за доллар.

Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» может остановить производство на одном из своих заводов из-за риска остаться без заказов из-за пандемии. Это давит на котировки компании (-3,30%). Продолжили падение акции «Аэрофлота» (-4,71%) и «Норникеля» (-1,71%). Вниз шли акции «Сбербанка» (-2,10%).