Рынок продолжает коррекцию

В России вновь обсуждают введение прогрессивного налога, московские эпидемиологи начали первые испытания вакцины против коронавируса на добровольцах, а банки массово снижают ставки собственной ипотеки. На этом фоне индексы умеренно падали.
В четверг индекс Мосбиржи упал на -0,58% до 2724,33 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,58% до 1230,71 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:00 мск она стоила – 41,47 долларов за баррель (+1,87%). Российская валюта немного укреплялась – 69,73 рублей за доллар.
Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» может остановить производство на одном из своих заводов из-за риска остаться без заказов из-за пандемии. Это давит на котировки компании (-3,30%). Продолжили падение акции «Аэрофлота» (-4,71%) и «Норникеля» (-1,71%). Вниз шли акции «Сбербанка» (-2,10%).
«Татнефть» сообщила о том что не исключает выплаты промежуточных дивидендов, и готова рассмотреть вопрос выкупа акций с рынка, что добавило привлекательности акциям компании (обыкновенные +1,88%, «префы» +1,22%). Котировки других нефтяников росли на дорожающей нефти: «Лукойл» (+0,08%), «Роснефть» (+0,51%), «Башнефть» (обыкновенные +1,63%, «префы» +0,48%). При этом котировки «Сургутнефтегаза» вели себя противоречиво (обыкновенные -2,03%, «префы» +0,47%), а бумаги «Газпром нефти» теряли в цене (-0,61%).