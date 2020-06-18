Вход/Регистрация Подписка

Рынок продолжает коррекцию

Москва, 18.06.2020

В России вновь обсуждают введение прогрессивного налога, московские эпидемиологи начали первые испытания вакцины против коронавируса на добровольцах, а банки массово снижают ставки собственной ипотеки. На этом фоне индексы умеренно падали.

 

В четверг индекс Мосбиржи упал на -0,58% до 2724,33 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,58% до 1230,71 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:00 мск она стоила – 41,47 долларов за баррель (+1,87%). Российская валюта немного укреплялась – 69,73 рублей за доллар. 

Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» может остановить производство на одном из своих заводов из-за риска остаться без заказов из-за пандемии. Это давит на котировки компании (-3,30%). Продолжили падение акции «Аэрофлота» (-4,71%) и «Норникеля» (-1,71%). Вниз шли акции «Сбербанка» (-2,10%).

«Татнефть» сообщила о том что не исключает выплаты промежуточных дивидендов, и готова рассмотреть вопрос выкупа акций с рынка, что добавило привлекательности акциям компании (обыкновенные +1,88%, «префы» +1,22%). Котировки других нефтяников росли на дорожающей нефти: «Лукойл» (+0,08%), «Роснефть» (+0,51%), «Башнефть» (обыкновенные +1,63%, «префы» +0,48%). При этом котировки «Сургутнефтегаза» вели себя противоречиво (обыкновенные -2,03%, «префы» +0,47%), а бумаги «Газпром нефти» теряли в цене (-0,61%).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Объективка на Россию
    В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
  3. Кто заплатит за аварию в Норильске?
    Имея потенциальный убыток от ликвидации аварии в 10 млрд руб., «Норникель» решил заморозить выплаты акционерам на 250 млрд. С этим не согласны другие акционеры компании, считающие, что ответственность за ситуацию лежит на менеджменте
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама