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Собянин: риск заболевания коронавирусом в Москве сохраняется

Москва, 18.06.2020

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что даже после отмены режима самоизоляции в Москве и снятия большинства ограничений, нельзя допускать скопления людей, так риск заболевания коронавирусом COVID-19 сохраняется.

В интервью телеканалу «Россия 24» мэр подчеркнул, что даже если власти города, что-то открывают, это не означает, что надо терять бдительность и халатно относиться к своему здоровью.

«Я все равно прошу вас убедительно: если вы видите, что там большая скученность людей, что там много посетителей, выберите другое время или выберите другое место. Не надо, что называется, бросаться во все тяжкие, так как риск заражения коронавирусом, он сохраняется, поэтому нужно беречь себя и стараться выбирать малолюдные маршруты», – резюмировал Собянин.

Статистика заболевших коронавирусом на 18 июня

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 7 790 новых больных COVID-19. Накануне прирост составил 7 843 случая. Таким образом, это самые низкие показатели, начиная с мая, когда было зафиксировано 7 933 заразившихся.

Напомним, до вчерашнего дня суточный прирост находился в диапазоне от 8 246 до 11 656 человек. Пик пришелся на 11 мая. Всего к утру 18 июня в 85 регионах РФ зафиксировано 561 091 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 313 963 (+9 621).

За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 7 660 человек (+182 за сутки).

Свежие данные статистики коронавируса в мире опубликована на этом сайте

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