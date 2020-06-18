США захватывают китайский рынок сжиженного газа

На глобальном газовом рынке свирепствует сильнейший кризис, вызванный тремя главными причинами. Во-первых, упорно не снижается предложение. Причем, наиболее высокое оно как раз в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а на него приходится почти две трети глобального спроса на газ. Во-вторых, прошедшая зима была теплой, что никак не способствовало росту спроса на голубое топливо. И в-третьих, кризис сейчас не только в газовой отрасли, но и во всей глобальной экономике.

Китай воспользовался пандемией и вызванным ей кризисом и резко изменил цепочки поставок газа. Он передвинул их из привычной Центральной Азии дальше на запад.

Неожиданным результатом изменений последних месяцев в секторе сжиженного газа (LNG), по импорту которого КНР занимает второе место на планете, стало лидерство на китайском газовом рынке американского LNG. «Неожиданное» - в свете резкого ухудшения отношений между США и Китаем в последние месяцы.

В предыдущем десятилетии главными поставщиками газа в Поднебесную были Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. В прошлом году, к примеру, Туркменистан поставил в КНР свыше 30 млрд кубометров газа, что составляет более 90% всего газового экспорта этого государства; поставки Казахстана и Узбекистана составили приблизительно по 10 млрд кубометров.

Однако в последнее время ситуация изменилась. Причем, больше всего эти негативные перемены затронули главного поставщика — Туркменистан.

В начале марта Пекин сообщил казахской газовой компании KazTransGas (KTG), что его закупки туркменского газа в январе-феврале 2020 года сократились на 17,2%. Поставки газа из Узбекистана в первые два месяца текущего года уменьшились на 35,4%, хотя поставки казахского газа, напротив, выросли на 31,6%.

Эта тенденция продолжилась в марте и апреле: поставки в Поднебесную газа из Туркменистана и Узбекистана сократились еще на 20 и 30% соответственно, а из Казахстана – увеличились более чем на 20%. Однако это не компенсирует снижение поставок от двух других среднеазиатских стран.

Несмотря на столь резкое снижение импорта из них, потребление газа Китаем, по данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, выросло в первом квартале 2020 года на 1,6% до 78,5 млрд кубометров.

По данным Natural Gas Intelligence (NGI), импорт LNG Пекином растет последние несколько лет. При этом США все больше теснят на китайском рынке традиционных поставщиков сжиженного газа в КНР – Австралию и Катар. По данным Wood Mackenzie, в апреле-мае в Китай пришли 10 газовозов из США.

Oil Price приводит несколько возможных объяснений того странного на первый взгляд факта, что Пекин активно покупает у Америки сжиженный газ несмотря на очень плохие отношения с ней. Во-первых, Китай может пытаться воспользоваться кризисом как возможностью изменить контракты с долгосрочными поставщиками, включая Узбекистан и Туркменистан, естественно, в выгодную для себя сторону.

Во-вторых, Пекин может попытаться усилить сферу своего влияния в Центральной Азии, где его главным соперником, кстати, является Москва. Здесь следует иметь в виду, что Россия и Туркменистан недавно заключили соглашение о возобновлении поставок туркменского газа, с середины апреля, после четырехлетнего перерыва. Десять лет назад Туркменистан, напомним, поставлял в Россию свыше 40 млрд кубометров газа в год, то есть значительно больше, чем он сейчас поставляет Китаю.

Так что раздор между Пекином и Ашхабадом вполне может объясняться восстановлением согласия между Ашхабадом и Москвой.

В этом смысле стоит напомнить, что в феврале под давлением России Узбекистан стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что тоже могло не понравиться Китаю.

И наконец, в-третьих, Пекин просто может пытаться выполнять январское торговое соглашение с Вашингтоном для предотвращения усиления торговой войны с США. По этому соглашению КНР должна в течение двух лет дополнительно купить у Вашингтона энергоресурсов на 52,4 млрд долларов.