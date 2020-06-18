В России второй день подряд снижается суточное число заболевших коронавирусом

За последние 24 часа в России зафиксировано 7 790 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб. Накануне прирост составил 7 843 случая, это самые низкие показатели, начиная с мая, когда было зафиксировано 7933 заразившихся. До вчерашнего дня суточный прирост находился в диапазоне от 8246 до 11 656 человек. Пик пришелся на 11 мая. В общей сложности в РФ насчитывается 561 091 заболевший.

За последние сутки число безвозвратных потерь составило 182 человека, общее число летальных исходов достигло 7660. Из российских больниц за сутки выписано 9621 пациент. Всего с начала эпидемии выздоровели 313 963 человека.

Самые низкие темпы прироста отмечены в Ненецком АО и Чукотском АО, где за сутки не было выявлено ни одного нового случая заболеваня коронавирусом. В Калмыкии прирост составил 0,3%, в Магаданской области 0,4% и в Москве - 0,5%. Темп прироста в целом по стране составляет +1,41%.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве – 1040 новых диагнозов. В общей сложности в столице зафиксирована за весь период эпидемии 210 785 случаев. Далее следует Подмосковье (+667), нарастающим итогом в области 52 083 случаев. В пятерке Ханты-Мансийский АО (+243), Нижегородская область (+233) и Санкт-Петербург, который с показателем 231 новый диагноз за сутки сместился на пятое место.

Россия по количеству заболевших коронавирусом находится на третьем месте в мире. Наиболее пострадавшей от COVID-19 страной являются США, где более 2,16 миллиона зараженных. На втором месте приближающаяся к миллиону заболевших Бразилия (955,4 тысячи человек). На четвертой строчке закрепилась Индия (367 тысяч), далее следует Великобритания (300,7 тысячи).