Telegram и государство пошли на взаимные уступки

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Павла Дурова Telegram. Скандал вокруг него разгорелся в 2018 году, когда Telegram Messenger LLP был включен в реестр организаторов распространения информации. За этим последовало требование ФСБ, которая обязала мессенджер предоставить ключи дешифрования сообщений.

За невыполнение требования служба начала блокировать мессенджер, но он продолжал работать, а российские пользователи — им пользоваться. Скандал постепенно затух, но требования и режим блокировки официально не были сняты.

Теперь же, признав, по сути, неэффективность борьбы с Telegram, власти решили разрешить ему работать официально. Как говорится в сообщении Роскомнадзора, ведомство позитивно оценивает высказанную основателем мессенджера готовность противодействовать терроризму и экстремизму. «Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — отметили чиновники.

Павел Дуров против США

Складывается впечатление, комментирует новость эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, что с Telegram изначально никто и не собирался полностью разрывать все связи. Несмотря на «запрет», мессенджер пользовался огромной популярностью, а официальные каналы были в том числе и у некоторых правительственных организаций, в том числе штабов по борьбе с коронавирусом.

Сотрудничество с такой компанией является крайне выгодным для страны, считает он. С одной стороны, разблокировка покажет, что в России готовы развивать технологии. А с другой — позволит правительству коммуницировать межведомственно или с населением посредством надежного приложения. Ведь все остальные мессенджеры были в той или иной степени скомпрометированы: неоднократно было доказано, что Facebook передает информацию пользователей Whatsapp американскому правительству.

Как считает аналитик, здесь также могла проявить себя недавняя история с провалом TON: Дуров привлек 1,7 млрд долларов, но так и не смог запустить проект из-за противодействия со стороны американских регуляторов. Глава Telegram резко раскритиковал США за тотальный контроль за глобальной финансовой системой, что могло вызвать определенный отклик у российских чиновников.

Пока непонятно, как именно будут разблокировать мессенджер, добавляет Геннадий Николаев. Отечественные сервисы обязаны предоставлять доступ к данным пользователей по требованию ФСБ, однако Павел Дуров утверждает, что сотрудничать подобным образом его компания не собирается. Значит, тут придется либо менять полностью закон, а это вряд ли произойдет, либо Telegram продолжит оставаться в полулегальном состоянии. Что, впрочем, никак не повлияет ни на деятельность компании, ни на ее пользователей.

Уступки оказались взаимными

Что же касается правовой стороны вопроса, то, отмечает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт, в целом все необходимые действия для того, чтобы мессенджер работал беспрепятственно на территории России, уже сделаны. В частности, это решение Роскомнадзор согласовал с Генпрокуратурой, и сейчас необходимо будет провести техническую работу для создания условий его штатной работы. Однако по факту Телеграмм отлично работает на всех устройствах, так что, это скорее вопрос документарного характера.

Кстати, напоминает юрист, тут стоит вспомнить с чего все началось: в апреле 2018 года Таганский районный суд принял решение об ограничении доступа к мессенджеру на территории России. Технически выглядело это так: операторы связи были обязаны блокировать доступ к информационным системам и программам компании Telegram Messenger LLP, в результате в реестре заблокированных ресурсов было более 20 млн IP адресов. Но из-за высокой популярности мессенджера и множества вариаций обхода блокировки РКН, которую разрабатывал сам Telegram, решение РКН не принесло желаемых результатов, более того мессенджер стали скачивать еще более активно — блокировка дала возможность Telegram получить еще большую известность среди потенциальных пользователей.

Как полагает Павел Иккерт, ключевой причиной для официальной разблокировки мессенджера стало все же то, что в результате судебного разбирательства, которое требовало от Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей, подозревавшихся в террористической деятельности, в мессенджере были произведены необходимые изменения, позволяющие эти ключи получить, но лишь по решению суда (в августе того же года в политику мессенджера был внесен такой пункт).

Более того, за период блокировки мессенджер стал более усовершенствованным, в том числе и в части методов обнаружения и удаления пропаганды экстремизма, терроризма и насилия, с чем, видимо, и согласился РКН. Можно сказать, что это яркий пример в нашей современной истории, когда, с одной стороны, власть признала решение о блокировке неэффективным, а мессенджер, в свою очередь, частично пошел навстречу власти в части предоставлении необходимых данных, при условии доказанного факта пропаганды любого вида насилия или нарушения закона посредством мессенджера.