Трамп выяснил, что Финляндия не является частью России

Как рассказал в своей книге экс-советник по нацбезопасности американского президента Джон Болтон, Дональд Трамп выяснял у своего окружения, является ли Финляндия частью России, The New York Times.

«Болтон пишет, что господин Трамп, судя по всему, не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие. Кроме того, он спрашивал, является ли Финляндия частью России», – пишет газета, ссылаясь на еще не вышедшую в продажу книги. Также Болтон рассказал в своих мемуарах о том, что США при Трампе были наиболее близки к выходу из НАТО.

Также Болтон утверждает, что даже близкие соратники Трампа за его спиной смеялись над ним. В частности, экс-советник рассказал, что в ходе встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году, он получил записку от Помпео, в которой было написано, что «Трамп несет вздор».

Автор отдельно остановился на теме прохождения брифингов, в ходе которых Трампа знакомили с донесениями разведки. Болтон называет их бесполезными, поскольку участники по большей степени слушали Трампа, а не участников брифингов.

При этом в администрации президента США неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Помимо этого она содержит засекреченную информацию, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.