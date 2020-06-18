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В Кремле оценили возможность обращения Путина к россиянам перед голосованием

Москва, 18.06.2020

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы государства в входе ежедневного брифинга для журналистов – прокомментировал информацию о том, что президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ.

По словам представителя Кремля, российский лидер это сделает, если посчитает нужным

«Вы знаете, если президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает. Тогда мы вас об этом специально проинформируем. Пока же мне на этот счёт сказать нечего», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что по данным агентства «Интерфакс», которое ссылается на информированный источник, Владимир Путин намерен обратиться к нации накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию, намеченного на 1 июля.

При этом отмечалось, что президент выступит с обращением в один из дней после парада Победы. По словам собеседника агентства, для обращения рассматриваются даты 29 и 30 июня.

Напомним, всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. Кроме того, проголосовать можно также в электронной форме за 6 дней до основной даты. Все избирательные участки будут находится на свежем воздухе, для снижения вирусной нагрузки в условиях пандемии коронавируса.

Первоначально голосование планировалось провести 22 апреля, однако, из-за эпидемии коронавируса было отложено на неопределенный срок. После улучшения статистики по COVID-19 была объявлена новая дата.

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