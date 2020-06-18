В пятницу Север и Юг Европы устроят схватку за 750 млрд евро

Новым фронтом борьбы между европейскими Севером и Югом стал Фонд восстановления европейской экономики после пандемии.

В пятницу в модном сейчас режиме видеоконференции пройдет июньский саммит Евросоюза. Он будет в основном посвящен обсуждению нового семилетнего бюджета ЕС на 2021-27 годы. Встреча обещает быть бурной.

Ожидается, что наиболее жаркие споры разгорятся вокруг положения о 750-миллиардном Фонда восстановления после пандемии, разработанного Еврокомиссией на основе майского предложения Парижа и Берлина.

Никто в Старом Свете, конечно, не сомневается в том, что европейскую экономику необходимо восстанавливать после пандемии новой коронавирусной инфекции. Никто не сомневается и в том, что объединенная Европа должна делать это сообща, совместными усилиями.

Однако дальше начинаются разногласия и споры. Спорят члены Евросоюза по многим вопросам, начиная от размеров Фонда и заканчивая тем, как следует тратить его средства.

Европа разделилась, естественно, не вчера, а еще во время предыдущего кризиса десятилетней давности, на два лагеря. Их можно назвать «богатый Север» и «бедный Юг».

Страны первого придерживаются жесткой финансовой дисциплины, стремятся к сбалансированным бюджетам и являются сторонниками жесткой экономии. Страны второго не отличаются высокой фискальной дисциплиной и в результате этого постоянно превышают 3-процентный порог дефицита госбюджетов по отношению к ВВП.

Понятно, что несмотря на похвальное стремление к союзу не только равноправных, но и одинаково экономически развитых государств, Евросоюз в силу большого количества членов состоит и будет состоять из стран с разным уровнем развития экономики. С этим, естественно, следует мириться и с этим мирятся в Старом Свете. Но в богатых странах, расположенных в северной части континента, не могут и, пожалуй, не хотят мириться с тем, что в трудные времена им приходится спасать расточительных и не привыкших экономить и жить по средствам соседей, которые в силу многих причин находятся в основном на юге Европы.

Наиболее ярким примером противоречий между Севером и Югом является Греция, которую объединенной Европе, а если быть точными – богатому Северу в последние 12 лет приходилось спасать даже не один раз, как, скажем, Испанию с Португалией, а трижды!

Противоречия между Севером и Югом резко усиливаются, как нетрудно догадаться, во время кризисов. Не удивительно, что кризис, спровоцированный коронавирусом, вызвал их очередное обострение.

Германия много лет была неформальным лидером Севера и всегда яростно защищала жесткую экономию, отвергая идею делить долги южан на всех членов Евросоюза (евробонды, совместный долг). Однако после прихода пандемии Берлин неожиданно сменил позицию (по мнению большинства политологов и экономистов, ненадолго) и вместе с Парижем предложил создать Фонд восстановления для помощи наиболее пострадавшим странам Европы. А в первую очередь сейчас это Италия.

После смены позиции ФРГ неофициальными лидерами Севера сейчас стали Австрия с Нидерландами. Вместе со Швецией и Данией, а также — поддерживающей остальных северян по многим вопросам Финляндии, они возражают против принципов формирования Фонда за счет заимствований на финансовых рынках, как это предлагает Еврокомиссия, т.е. за счет совместного долга. Они также считают, что Фонд восстановления следует уменьшить с предлагаемых 750 до 500 млрд евро.

Возражают северяне и против принципов распределения средств Фонда восстановления. Брюссель предлагает выдавать их наиболее пострадавшим от коронавируса странам в виде 30-летних кредитов (с отсрочкой начала погашения до 2027 года), и грантов, выдаваемых на безвозмездной основе. Причем распределение средств предлагается явно в пользу грантов: 500 млрд евро, а не кредитов – 250 млрд. Север же хочет выдавать средства Фонда только в виде кредитов.

Дания в этом вопросе занимает особую, более мягкую позицию. Она поддерживает соседей в отношении главенства кредитов, но предлагает не отказываться полностью и от грантов. Датчане хотят, тем не менее, изменить перераспределение средств между ними: на кредиты выделить 500 млрд евро, а на гранты – 250.

Ангела Меркель накануне бюджетного саммита выразила уверенность, что компромисс по Фонду восстановления будет достигнут уже в июле. Но в Вене и Гааге считают, что немецкий канцлер настроена чересчур оптимистично. Австрийцы и голландцы не намерены отказываться от своих требований.

Напомним, что серьезные финансовые вопросы, подобные распределению средств всевозможных общеевропейских фондов, решаются на основе согласия всех 27 членов Евросоюза.