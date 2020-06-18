В Роспотребнадзоре рассказали, когда россияне смогут выезжать за границу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне смогут снова свободно выезжать за границу. По словам главного санитарного врача страны, это произойдёт, когда риска распространения коронавируса не будет или он станет минимальным, передаёт РИА Новости.

«Когда мы будем абсолютно уверены, что к нам не завезут вирус из-за рубежа, тогда мы и откроем границу, – пояснила Попова. - Пока же риски распространения коронавируса высоки. Вот когда эти риски будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы и запускать международные рейсы».

Напомним, накануне глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, ни Ростуризм, ни власти страны не собираются искусственно ограничивать выезд граждан РФ за рубеж. Однако она подчеркнула, что пока нет понимания, когда будут открыты границы.

Напомним, свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта из-за пандемии коронавируса.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 18 июня

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 7 790 новых больных COVID-19. Накануне прирост составил 7 843 случая. Таким образом, это самые низкие показатели, начиная с мая, когда было зафиксировано 7 933 заразившихся.

Напомним, до вчерашнего дня суточный прирост находился в диапазоне от 8 246 до 11 656 человек. Пик пришелся на 11 мая. Всего к утру 18 июня в 85 регионах РФ зафиксировано 561 091 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 313 963 (+9 621).

За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 7 660 человек (+182 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 1 040 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 667 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+243), Нижегородская область (+233) и Санкт-Петербург (+231).

В настоящее время наша страна продолжает оставаться на третьем месте по числу заболевших в мире. Первое место сохраняется за США, где более 2,16 млн зараженных. На втором месте Бразилия (955,4 тыс. человек). Далее следуют Индия (367 тыс.) и Великобритания (300,7 тыс.).

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