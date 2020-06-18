В России начались испытания вакцины от коронавируса. По данным пресс-службы Минобороны РФ, вакцина была введена первым 18 добровольцам в военном клиническом госпитале имени Бурденко.

При этом девять из них получили один компонент вакцины, другие девять добровольцев – второй, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что введение вакцины проведено под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя Бурденко.

Ранее сообщалось, что ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи приступили к клиническим испытаниям российской комбинированной вакцины от COVID-19. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко было выдано Минздравом 16 июня.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 18 июня

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 7 790 новых больных COVID-19. Накануне прирост составил 7 843 случая. Таким образом, это самые низкие показатели, начиная с мая, когда было зафиксировано 7 933 заразившихся.

Напомним, до вчерашнего дня суточный прирост находился в диапазоне от 8 246 до 11 656 человек. Пик пришелся на 11 мая. Всего к утру 18 июня в 85 регионах РФ зафиксировано 561 091 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 313 963 (+9 621).

За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 7 660 человек (+182 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 1 040 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 667 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+243), Нижегородская область (+233) и Санкт-Петербург (+231).

В настоящее время наша страна продолжает оставаться на третьем месте по числу заболевших в мире. Первое место сохраняется за США, где более 2,16 млн зараженных. На втором месте Бразилия (955,4 тыс. человек). Далее следуют Индия (367 тыс.) и Великобритания (300,7 тыс.).

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