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Американцы после снятия карантина покидают города

Москва, 19.06.2020

После снятия карантина в США американцы – потенциальные покупатели жилья, переориентировались с объектов в пределах городов на недвижимость в пригородах и сельской местности, сообщает Mansion Global со ссылкой на данные онлайн-базы Realtor.com.

Ресурс ориентируется на увеличение просмотров объектов загородной недвижимости на 13% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщается, что недвижимостью в сельской местности американцы стали интересоваться на 16% чаще. Для сравнения - число просмотров объявлений о покупке недвижимости в пределах городов выросло лишь на 7%.

Эксперты считают, что переориентация с городов на сельскую местность потенциальных покупателей недвижимости связано с пандемией коронавируса, поскольку кризис в меньшей степени сказался на пригородных рынках недвижимости из-за стабильной покупательской активности.

Также по наблюдениям участников рынка, жители США начали бежать из крупных городов в пригороды, а после снятия карантина этот тренд усилился.

Ранее сообщалось, что у миллионов американцев резко упал доход в нерабочий период. У трети американских семей выделяется на необходимые расходы не более 500 долларов. Средства на непредвиденные расходы, как то на срочный ремонт жилья, отсутсвуют.

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