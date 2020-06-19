Банк России снизил ключевую ставку на 100 б.п.

На сегодняшнем заседании Банка России ключевая ставка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, впервые с 2015 года была снижена сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) – до 4,5% годовых, передаёт официальный сайт ЦБ РФ.

То, что российский регулятор на своём заседании в пятницу снизит ключевую ставку, прогнозировали почти все эксперты. В частности, об этом говорили 19 из 31 аналитика, опрошенных Reuters, а также большинство экономистов, принявших участие в опросе Bloomberg.

Об этом писало и наше издание. В частности, Алексей Капитонов из Инбанка, отмечая, что ключевым событием этой рабочей недели не только для рубля, но и для всего российского рынка станет заседание ЦБ РФ, полагал, что Центробанк понизит ставку минимум на 75 б.п. Об этом же говорил и Антон Покатович из «БКС Премьер», который подчёркивал, что если регулятор снизит ключевую ставку на 100 б.п., то давление на рубль может временно возрасти.

На такой прогноз аналитиков натолкнуло заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, которая ещё в начале мая допустила, что Центробанк может снизить ключевою ставки на 100 б.п. на заседании в июне.

Как тогда подчёркивала руководитель ЦБ РФ, «если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив».

Напомним, на заседании, состоявшемся 27 апреля, регулятор снизил ставку на 50 б.п. – до 5,5% годовых.