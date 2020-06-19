Вход/Регистрация Подписка

Банк России снизил ключевую ставку на 100 б.п.

Москва, 19.06.2020

На сегодняшнем заседании Банка России ключевая ставка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, впервые с 2015 года была снижена сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) – до 4,5% годовых, передаёт официальный сайт ЦБ РФ.

То, что российский регулятор на своём заседании в пятницу снизит ключевую ставку, прогнозировали почти все эксперты. В частности, об этом говорили 19 из 31 аналитика, опрошенных Reuters, а также большинство экономистов, принявших участие в опросе Bloomberg.

Об этом писало и наше издание. В частности, Алексей Капитонов из Инбанка, отмечая, что ключевым событием этой рабочей недели не только для рубля, но и для всего российского рынка станет заседание ЦБ РФ, полагал, что Центробанк понизит ставку минимум на 75 б.п. Об этом же говорил и Антон Покатович из «БКС Премьер», который подчёркивал, что если регулятор снизит ключевую ставку на 100 б.п., то давление на рубль может временно возрасти.

На такой прогноз аналитиков натолкнуло заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, которая ещё в начале мая допустила, что Центробанк может снизить ключевою ставки на 100 б.п. на заседании в июне.

Как тогда подчёркивала руководитель ЦБ РФ, «если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив».

Напомним, на заседании, состоявшемся 27 апреля, регулятор снизил ставку на 50 б.п. – до 5,5% годовых.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Объективка на Россию
    В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
  3. Кто заплатит за аварию в Норильске?
    Имея потенциальный убыток от ликвидации аварии в 10 млрд руб., «Норникель» решил заморозить выплаты акционерам на 250 млрд. С этим не согласны другие акционеры компании, считающие, что ответственность за ситуацию лежит на менеджменте
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама