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Белград готов отказаться от членства в Евросоюзе из-за Косово

Москва, 19.06.2020
#Мир
#Сербия
  • Белград готов отказаться от членства в Евросоюзе из-за Косово

Президент Сербии Александр Вучич и глава российского МИДа Сергей Лавров во время официального визита в Белград 18 июня 2020 года

Валерий Шарифулин/ТАСС

После встречи с министром иностранных дел России в Белграде 18 июня президент Сербии Александр Вучич сделал ряд важных заявлений. Он в частности заявил, что откажется от членства в Евросоюзе, если Сербия не получит компенсацию в ответ на признание Косово и отказ от политики запретов на вступление Косово в ООН.

Сербский президент также подчеркнул, что решение всех вопросов признания Белградом Косово и его будущих отношений с бывшей провинцией невозможны без участия и согласия Москвы.

«Если возможное предложение (Сербии) признать Косово и не мешать его вступлению в ООН будет сделано без каких-либо компенсаций, — подчеркнул Александр Вучич, — мы ответим: «Нет!»

Сербия, которая сейчас находится в долгом процессе переговоров о вступлении в ЕС, поставила целый ряд обязательных условий, на которых она готова нормализовать отношения с Косово. Например, одним из них является создание «Сообщества с сербскими муниципалитетами», а также особый статус для Сербской православной церкви и православных монастырей. В списке условий также — урегулирование текущих проблем, связанных, к примеру, с энергетикой и финансами.

Напомним, Косово, в котором албанцы в настоящее время составляют 90% всего населения, провозгласило независимость от Белграда в 2008 году. С тех пор Сербия при поддержке своих союзников, постоянных членов Совета безопасности ООН России и Китая, неизменно блокирует все попытки Приштины вступить в международные организации, включая ООН.

Обращает на себя внимание то, что нынешний визит в Сербию министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялся всего за три дня до выборов в этой балканской стране. Политологи однозначно квалифицируют его как поддержку Вучичу со стороны Кремля.

Сергей Лавров на встрече с сербским лидером сказал, что Москва только поддерживает усилия, направленные на урегулирование вопроса Косово в приемлемом для Белграда ключе. Еще одно обязательное условие, выдвигаемое Россией для решения конфликта: одобрение усилий по урегулированию в ООН, в Совете безопасности.

«Считаем, что форсировать так называемую “окончательную нормализацию”, подгонять ее под какие-либо искусственные сроки было бы контрпродуктивно», — подчеркнул Сергей Лавров.

Президент Вучич встретится в российской столице с президентом РФ 24 июня, когда приедет в Москву на Парад Победы. Владимир Путин дважды после 2012 года посещал Сербию с официальными рабочими визитами.

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