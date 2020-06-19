Четыре фейка в расследовании «Проекта» о Covid-19 в Петербурге

«Проект» Романа Баданина в своем материале сообщил о якобы провале петербургских властей в борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам авторов, Санкт-Петербург стал одним из самых проблемных регионов страны по вине действий чиновников и аппарата управления городом. Но анализ указанных в статье аргументов приводит к выводу, что издание манипулирует официальными данными, искажая факты и замалчивая важнейшие сведения о принятых в городе мерах по борьбе с Covid-19.

Так публикуя статистику смертности от инфекции в городе «Проект» указал данные практически двухмесячной давности, при этом исказив даже их. К числу погибших «Проект» добавил 123 случая – людей, с выявленной инфекцией, но погибших от иных причин. В итоге по подсчетам издания в апреле погибли 323 человека от якобы связанных с коронавирусом факторов. Учитывая число заболевших в количестве 4 286 человек, авторы пришли к выводу, что летальность в Петербурге составляла 7,5% - самый высокий показатель по сравнению со всеми регионами страны.

Однако указанная авторами «Проекта» методика подсчета летальных исходов от Covid-19 не применима в России. Система подсчета РФ является максимально точной, она опирается на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Лишь вскрытие позволяет определить, что именно стало причиной смерти, и отсеять из статистики тех, чья смерть с COVID-19 не связана.

Картина летальных исходов в Петербурге выглядит абсолютно иначе. По официальной статистике, на 30 апреля в Петербурге было выявлено 4062 случая коронавируса, в то время как у «Проекта» указана цифра 4286 человек. Количество летальных исходов от Covid-19 всего 31 в отличие от цифры 323 указанной «Проектом». Другими словами, издание опиралось на данные, которые более чем в 10 раз превышают официальные.

Кроме того «Проект» указывает, что власти Северной столицы не справились с контролем над соблюдением мер предосторожности в больницах города. Опираясь на неназванные источники в рядах петербургских медиков, издание сообщило о вине местного правительства в закрытии на карантин института травматологии имени Вредена — заразились 500 пациентов и 300 сотрудников.

Вновь пренебрегая официальными данными, издание использует непроверенные источники, говоря о возможности занесения короновируса в институт Вредена пациентом «с подозрениями» на Covid-19.

В то время как для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала учреждение приостановило работу, была проведена дезинфекция помещений и иные меры, направленные на обеспечение безопасности. В связи с халатностью людей были закрыты и другие медучреждения, поскольку граждане, приехавшие из-за рубежа, не оповещали об этом врачей и посещали роддомы, больницы и поликлиники. Постановление правительства № 121 от 13.03.2020 года с последующими дополнениями четко регламентирует все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В своем материале «Проект» указывает проблемы, с которыми столкнулся город в рамках обеспечения медработников средствами защиты (СИЗ), вновь возложив вину на аппарат управления Петербурга. Причем оперировать авторы снова решили данными двухмесячной давности. По их мнению, показательной ситуацией стали просьбы медиков Покровской больницы об обеспечении СИЗ в апреле 2020 года.

«Проект» намеренно скрывает текущую ситуацию с обеспечением медиков средствами защиты, описывая лишь период, когда система здравоохранения еще не успела перестроиться под реалии пандемии. Причем об этом открыто заявлял и губернатор, добавив, что власти работают над устранением сложностей. Уже в апреле правительством Петербурга предпринимались все необходимые меры для увеличения закупок СИЗ и ИВЛ, проведение выплат медикам, а также создания дополнительного коечного фонда. Ситуация с обеспечением средствами защиты изменилась к лучшему уже к концу апреля, о чем сообщал медицинский профсоюз города.

Своевременные меры властей позволили в кратчайшие сроки наладить поставки СИЗ в больницы города. Некоторые учреждения получили необходимые для защиты и лечения пациентов средства с некоторой задержкой, вызванной логистикой. Кроме того, многие медучреждения прошли процесс перепрофилирования под прием инфицированных. Изначально в них были другие требования к наличию СИЗ и оборудования, поэтому потребовалось время для дооснащения.

Серьезными проблемами, по мнению авторов «Проекта» стало также самое большое количество помещенных на карантин больничных коек.

Издание сообщило, что Петербург стал лидером по количеству «закрытых коек» в период с 14 марта по 13 мая с показателем 3532 единицы. Авторы материала стремились подчеркнуть, что город столкнулся с дефицитом коечного фонда, который привел к проблемам в здравоохранении. Однако ситуация выглядит абсолютно иначе. Власти города проводили ежедневный мониторинг положения дел в рамках борьбы с Covid-19 и оперативно обеспечивали безопасность граждан. Закрытие больниц на карантин было обусловлено выявлением коронавируса у пациентов или врачей.

Но количество мест для больных от этого не уменьшилось, поскольку власти обустроили дополнительный коечный фонд за счет развертывания новых госпиталей. «Проект» намеренно скрыл этот важнейший нюанс. В «Ленэкспо» был сооружен стационар на тысячу мест, который позже расширили еще на 474 койки. Это позволило медикам обеспечивать проверку людей даже с легкой степенью протекания заболевания.

Еще один временный стационар был развернут в Пушкине. Этот лазарет стал филиалом 442 военного клинического госпиталя. Современный медцентр площадью 6100 квадратных метров возвели всего за 57 дней. Построенный в кратчайшие сроки госпиталь обладает современным оборудованием, способным эффективно и своевременно выявлять наличие коронавирусной инфекции и других заболеваний.

Материал «Проекта», в котором наблюдается искажение официальных данных, использование неактуальных сведений и манипулирование фактами, придерживается четкой цели по дискредитации аппарата управления Петербурга. С приближением голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля, издание создает властям негативный образ, стремясь оказать влияние на население.