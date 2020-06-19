Чистый вход: дезинфекционные туннели стали объектом дискуссий

Безопасный вход в рабочую резиденцию президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево, а также в Кремль, обеспечивает оборудование отечественного производства. Дезинфекционные туннели выпускает пензенский завод «Моторные технологии».

Производством подобной техники компания занялась недавно, раньше акцент делался на оборудовании для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий. Новинка же появилась уже в период пандемии. «Работая удаленно, мы разработали совершенно новый для себя и актуальный на сегодняшний день тип оборудования — диспенсеры для антисептика и туннели для дезинфекции», — цитирует портал компании АСКОН (российского разработчика и интегратора ПО, на чьей платформе Компас 3D велись и эти разработки) главного конструктора «Моторных технологий» Константина Кизюрина.

«Туннели предназначены для профилактической дезинфекции одежды и тела человека. Софт устройства разработали пензенские программисты, и техника действительно имеет «умную начинку». Запуск облака с мелкодисперсным дезинфицирующим аэрозолем происходит автоматически, бесконтактно: датчик движения легко срабатывает при простом взмахе руки или шаге в кабину», — пояснила генеральный директор предприятия Ольга Изранова губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву во время демонстрации нового оборудования. Известно, что разработанное ПО предусматривает систему распознавания лиц с измерением температуры тела. Кроме того, возможно ультрафиолетовое обеззараживание самих корпусов туннелей.

Оборудованием уже заинтересовались в других российских регионах: по информации РИА Новости 30 единиц уже удалось продать. При том, что производство началось лишь в конце мая. А вот за рубеж производители пока не нацелились: для внешнего рынка продукция не сертифицирована, только для продаж на территории Таможенного союза. Как пояснила агентству Ольга Изранова, производственные возможности предприятия ограничены, так что компания сосредоточилась на обслуживании российских заказов.

Какая именно модификация обеспечивает антибактериальную и антивирусную защиту главы государства, не уточняется. На сайте компании представлены 3 варианта. Цены не указаны, но, по информации СМИ, они варьируются от 180 до 510 тысяч рублей. Там же, кстати, продается и дезинфицирующее средство, содержащее «целый спектр окислителей из соединений активного кислорода и хлора».

Спорный состав

Какой именно состав используется в Ново-Огареве и Кремле, не известно. Однако обработка соединениями хлора не нова. Как сообщает портал News24.com, во время вспышки Эболы в Африке людей уже опрыскивали различными составами. Подобная практика применялась и при борьбе с эпидемией холеры на Гаити. И многие эксперты отмечают, что именно тогда эксперименты доказали несостоятельность этого метода. По словам профессора и члена министерского консультативного комитета и экспертной группы ВОЗ Covid-19 Шахин Мехтар, от распыления подобных составов может быть больше вреда, чем пользы. «Это может вызывать проблемы с глазами, кожей, раздражать дыхательные пути, причем до такой степени, что они еще больше будут подвержены инфицированию», — цитирует News24 эксперта. При этом, по ее словам, эта мера не оправдана: на одежде, по большей части, вирусы долго не живут. К тому же туман из спецсостава не сделает чистыми ни вещи, ни человека, на которого они надеты.

Однако есть и эксперты, поддерживающие подобные технологии. «Одежда всех, кто передвигается по данному туннелю, будет полностью продезинфицирована. Тем более в режиме движения все хорошо обрабатывается. Такая технология также позволяет лишний раз не протирать лицо, руки и другие открытые участки тела, которые человек не может помыть в течение дня», - прокомментировал газете «Взгляд» установку туннелей в Ново-Огареве и Кремле ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Тем не менее, ВОЗ активно выступает против дезинфекционных туннелей. «Токсическое воздействие распыления химических веществ, таких как хлор, на людей может привести к раздражению глаз и кожи, бронхоспазму при вдыхании и к потенциально желудочно-кишечным воздействиям, таким как тошнота и рвота», — говорится в одном из заявлений организации. Там указывают на то, что гораздо более безопасные и эффективные методы защиты: очистка питьевой воды, элементарное мытье рук, тщательная дезинфекция самих помещений.

Защищайся, кто может

Тем не менее, в ряде стран все-таки делается ставка на дезинфицирующие туннели. Например, в Сингапуре, в Малайзии. Их распространение не повсеместно, однако, например, в Куала-Лумпуре, такие «санитарные кабины» должны быть на входе во все игровые и развлекательные центры. В ЮАР туннели начинают устанавливать в частных школах. Аналогичным образом поступают в Таиланде, опять же в учебных заведениях. Правда, обрабатывать учащихся собираются спиртосодержащими растворами. По информации портала Extra.ie, такие же кабины появятся в ирландских школах. Опять же — с ароматом этанола, а не хлора.

В Дубае входы во все свои офисы оборудовал дезинфекционными туннелями финансовый гигант — Emaar Group. В Объединенных Арабских Эмиратах производством туннелей занялась NDT International. Как сообщает TradeArabia, ими оборудуют офисные и торговые центры, рынки, аэропорты.

Индия планировала было в обязательном порядке установить туннели на входах во все госучреждения, промпредприятия и торговые центры. Правда, потом притормозила, ссылаясь на протесты ВОЗ. Пока в этот вопрос вносится ясность, местные власти ищут доступные варианты. Например, вместо химических составов пытаются проводить обработку ультрафиолетом. Правда, пока речь идет только о багаже, поступающем в ряд аэропортов страны. На людях УФ-очистку еще не пробовали.

Собственно, все, что происходит в последние полгода — нескончаемый путь проб и ошибок. И в том, что касается защиты от коронавируса, и в том, что касается лечения от него. Однако пока нет реальных доказательств наличия как первого, так и второго. Так что эксперты могут спорить, могут отрицать эффективность чего-либо. Но любые имеющиеся новшества пока носят характер эксперимента. Окажется ли он эффективным — можно будет выяснить лишь эмпирическим путем.