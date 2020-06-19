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Доктор Мясников рассказал, какая головная боль самая опасная

Москва, 19.06.2020

Александр Мясников – известный российский врач и телеведущий, спикер Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве – рассказал, в каких случаях при головной боли необходимо, как можно скорее обратиться к врачу.

По его словам, следует насторожится, если головная боль такая сильная, что человек просыпается из-за неё ночью. Кроме того, опасна боль, которая сопровождается изменением неврологических симптомов, передаёт РИА Новости.

Также, как считает доктор Мясников, надо обратить внимание на тот факт, что после приступов головной боли появляются проблемы со зрением.

«Опасно, когда начинает провисать носогубная складка, неметь конечности, а также если боли усиливаются при смене положения тела или при кашле. Всё это говорит о том, что резко повысилось внутричерепное давление в результате опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы», – пояснил специалист.

В остальных случаях, как почеркнул доктор, беспокоиться из-за головной боли не надо, так как голова периодически болит практически у всех и может быть следствием обычной усталости, хронической бессонницы или неправильного положения головы.

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