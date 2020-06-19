Как выбрать двухкомнатную квартиру

Хотя основным критерием в таких ситуациях служит стоимость жилой недвижимости, планировка также играет важную роль.

Выбор двухкомнатной квартиры на вторичном рынке

Если вы планируете купить 2-комнатную квартиру на вторичном рынке, то сможете воспользоваться целым рядом преимуществ. Прежде всего, следует отметить возможность немедленного заселения, в особенности в тех случаях, когда жилье находится в хорошем состоянии и не нуждается в капитальном ремонте. Другое немаловажное преимущество заключается в налаженном быте соседей, которые не будут в ближайшие месяцы сверлить, долбить и пилить со всех сторон, в отличие от соседей в новостройках. Один из главных критериев при покупке двухкомнатной квартиры – район, в котором она располагается. Большинство покупателей при переезде из одной квартиры в другую стараются остаться в том же районе, где они жили раньше. За эту возможность они готовы даже доплатить, лишь бы не уезжать из полюбившегося района. Однако в некоторых случаях люди выбирают абсолютно другой район. Это может быть вызвано разными причинами, к примеру, желанием жить неподалеку от места работы или поблизости от родственников. В таких случаях большое значение имеет инфраструктура на новом месте.

Выбор двухкомнатной квартиры в новостройке

При наличии времени и финансовых возможностей можно купить двухкомнатную квартиру в новостройке. Особенно это актуально в ситуации, когда у покупателя уже имеется собственная однокомнатная квартира и малолетний ребенок, а также возможность безболезненно выплачивать ежемесячно ипотечный взнос в размере около тридцати тысяч рублей. В таком случае есть отличный шанс приобрести квартиру в новостройке без чрезмерного ущемления своего текущего потребления. После переезда в двухкомнатную квартиру покупатель продает имеющуюся у него однокомнатную квартиру для оплаты ипотечного кредита, а затем постепенно выплачивает остаток задолженности. Важное преимущество квартир в новостройках заключается в том, что планировки в них намного удобнее, чем в старых домах.

Самое главное при приобретении двухкомнатной квартиры в новостройке – выбрать надежного застройщика. Для успешного решения этой проблемы полезно получить консультацию у опытного риэлтора. Он также поможет разобраться в акциях, которые периодически проводятся застройщиками.