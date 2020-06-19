Кибербезопасность «Российских железных дорог» обеспечат отечественные разработчики

В частности, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил особое внимание, с которым РЖД относятся к внедрению продуктов российских ИТ-разработчиков и в целом к необходимости цифровой трансформации государственных структур. В самой компании еще два года назад утвердили план по переходу на отечественное ПО, включенное в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Документом предусмотрено, что информационные системы, разработанные для РЖД, не должны уступать по надежности и функционалу зарубежным аналогам. С того момента холдинг в тесном сотрудничестве с разработчиками тестирует российские ИТ-решения, в том числе программные продукты и платформы для ведения электронного документооборота, управления данными и т.д. Уже осуществлен переход на отечественное ПО всех централизованных серверов корпоративной электронной почты, интернет-браузеров и антиспам-продуктов. По другим платформам идут пилотные внедрения.

Как подчеркнул генеральный директор «РЖД» Олег Белозёров, проводя политику импортозамещения ПО, необходимо учитывать специфику работы железных дорог: высокие требования к безопасности и экономической эффективности. «Каждый продукт должен иметь качественно новые функциональные свойства и показатели по всем основным составляющим – оборудованию, системному и прикладному программному обеспечению», - уверен глава монополии. Белозёров считает логичным «переходить от политики «прямого замещения» к политике «планового развития» систем с использованием отечественных разработок». При этом эти информационные продукты должны быть конкурентоспособны не только внутри страны.

Кроме того, разработчики должны при внедрении ПО учитывать возможные риски, связанные с непрерывностью технологического цикла на сети, а также значительное число пользователей – сотрудников компании, в которой в настоящее время автоматизировано около 240 тыс. рабочих мест, и партнеров и контрагентов РЖД, а это еще примерно 140 тыс. абонентов из более чем 13 тыс. организаций. Олег Белозёров заверил, что решения «о применении того или иного нового комплекса будет в обязательном порядке приниматься на основе тестирования». «Мы готовы и уже предоставляем свою ИТ-инфраструктуру для выполнения этой работы», – резюмировал глава РЖД.

По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина, доработанная методика цифровой трансформации будет представлена для обсуждения и использования в третьем квартале текущего года. Среди дополнительных мер поддержки системной цифровой трансформации госкомпаний Паршин назвал «программу льготного кредитования компаний для внедрения новых цифровых решений», которую Минкомсвязи разрабатывает совместно с банками.

Дмитрий Чернышенко также напомнил о поручении президента РФ «уделить пристальное внимание поддержке спроса на продукцию отечественных ИТ-компаний». «Правительство готовит дополнительные меры по стимулированию развития ИТ-отрасли, которые войдут в национальный план восстановления экономики», – заявил вице-премьер.

Поручение поддержать отечественных разработчиков ПО Владимир Путин дал по итогам проведенного ранее совещания с представителями профильных ведомств и крупнейших ИТ-компаний. По данным главы государства, в отрасли занято свыше 1 млн специалистов и задействовано около 60 тыс. организаций, которые «предлагают надежные программные решения», конкурентоспособные и внутри страны, и на глобальном рынке. Президент считает, что особенно ярко их возможности проявились во время пандемии, при введении существенных ограничений.

Следует отметить, что переход на отечественное ПО всех государственных институтов предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика» и объясняется необходимостью обеспечения национальной безопасности. О звучащих серьезных угрозах отключения глобальных сервисов еще в 2018 году говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по словам которого, разработка и внедрение российского софта – это вопрос кибербезопасности и даже «киберсуверенности». Планируется, что к 2024 году доля российского программного обеспечения в госструктурах должна быть не менее 90%, в госкомпаниях – достигать 70%.