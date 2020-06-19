Курс доллара: позиции по рублю активно закрывались накануне ключевого события

К вечеру четверга российский рубль растерял часть своего роста к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 69,75 руб., что на 0,75 коп. выше уровня закрытия торгов среды. В свою очередь, евро подешевел на 18,25 коп. и торговался по 78,23 руб.

Курс доллара онлайн и графики движения курса смотрите на этом сайте

По мнению экспертов, рубль, уверенно торгуясь почти весь день, вечером растерял часть роста, так как игроки активно закрывали позиции, переходя в режим ожидания накануне заседанием ЦБ РФ, которое состоится уже сегодня.

Напомним, в ходе пятничного заседания российского регулятора будет обсуждаться вопрос снижения ключевой ставки. Большинство аналитиков уверены, что Банк России снизит ключевую ставку сразу на 100 б.п. Однако некоторые эксперты допускают, что ставка понизится на 75 б.п. или даже всего на 50 б.п.

Между тем, рубль вчера поддержали мировые цены на «чёрное золото», которые в четверг усилили свой рост на ожиданиях результатов заседания министров энергетики стран ОПЕК+, где происходит обсуждение ситуация на рынке энергоносителей и исполнение обязательств странами-членами ОПЕК и государствами, не входящими в картель.

Так, котировки контрактов на нефть марки Brent на вечерних торгах Лондонской биржи поднялись на 1,69% – до 41,4 долл. за баррель. Выросла в цене и стоимость «чёрное золота» сорта WTI. Оно торговалось на Нью-Йоркской бирже по 38,72 долл. за бочку (+2,0%).

Цены на нефть онлайн можно посмотреть здесь

Против же рисковых активов, к которым относится и российский рубль, выступают новости о возможном возникновении второй волны коронавируса COVID-19, которые ежедневно подкрепляются информацией о новых случаях заражения коронавирусом в разных странах мира.

В частности, накануне стало известно, что в США число заболевших уже составляет более 2,16 млн зараженных. На втором месте Бразилия, которая приближается к миллиону инфицированных – на вчерашний день число больных коронавирусо здесь составляло 955,4 тыс. человек.

Данные статистики коронавируса COVID-19 в мире опубликованы на этом сайте

При этом вновь непростая ситуация с новым вирусом и в Китае. Здесь эпицентром COVID-19 стал Пекин. Несмотря за то, что за минувшие сутки в столице Поднебесной выявлен всего 21 заболевший, местные власти усилили карантин, полностью закрыв транспортное сообщение города с другими регионами Китая.

Прогноз экспертов по курсу доллара к рублю

Алексей Капитонов из Инбанка напомнил, что вчера почти весь день рубль чувствовал себя очень уверенно, как в паре с долларом, так и в паре с евро.

«И даже несмотря на вечернее падение, сессию нацвалюта завершила к доллару ниже психологически важной отметки в 70 руб.», – подчеркнул эксперт.

При этом, по его мнению, ключевым событием не только для рубля, но и для всего российского рынка станет сегодняшнее заседание ЦБ РФ.

«Здесь мы ожидаем, что Центробанк понизит ставку минимум на 75 б.п. Такие шаги нашего регулятора ускорят снижение депозитных доходностей. А это в свою очередь, разогреет интерес инвесторов к риску, а соответственно сможет укрепиться и рубль, который почти наверняка завершит неделю в коридоре 69,00-70,00. При этом мы считаем, что у нацвалюты есть все шансы, если даже не сегодня, то на следующей неделе, вернуться к отметке в 68,90 или даже ниже», – предположил Капитанов.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» подчеркнул, что вечером в четверг рубль сохранял положительную динамику в парах с долларом и евро.

«И это при том, что в целом динамика на валютных площадках развивающихся рынков весь вчерашний день сохранялась неоднозначной, – отметил он. – Но российскую валюту поддержала нефть марки Brent, цены на которую превысили 41,00 долл. за баррель».

При этом эксперт считает, что некоторые экспортёры уже начали подготовку к основным налоговым платежам, расчёты по которым будут проведены на следующей неделе.

«Но ключевое событие для рубля всё-таки состоится сегодня – это заседание ЦБ РФ. Однако повторю то, что уже говорил ранее: никаких существенных колебаний для курса рубля, как к доллару, так и к евро я всё-таки пока не жду. Мой прогноз: национальная валюта останется примерно в тех же диапазонах, на которых она находилась последние два дня», – уверен Кравченко.

В свою очередь Антон Покатович из «БКС Премьер» полагает, что если регулятор сегодня снизит ключевую ставку на 100 б.п., то давление на рубль может временно возрасти.

«Считаем, что сегодня курс рубля будет формироваться в диапазоне 69,20-71,00 руб., что для нашей валюты в условиях нестабильных цен на нефть и паники из-за опасений второй волны коронавируса очень даже неплохо», – резюмировал он.