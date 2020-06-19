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Лидеры ЕС ещё на полгода продлили санкции против России

Москва, 19.06.2020

Лидеры стран, которые входят в Евросоюз, приняли решение о продлении ещё на шесть месяцев антироссийских экономических санкций.

По данным ТАСС, которое ссылается на информированный источник в делегации одного из государств объединения, соответствующее решение последовало после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эмманюэль Макрон проинформировали остальных лидеров ЕС о ходе реализации Минских договорённостей по урегулированию конфликта в Донбассе.

Собеседник агентства уточнил, что лидеры-стран Евросоюза пришли к выводу, что так как заметного прогресса в этом процессе нет, то ограничительные меры против необходимо продлить.

Напомним, ЕС ввел в 2014 году санкции против России после воссоединения Крыма с РФ, а также из-за событий на Украине. Регулярно ограничительные антироссийские меры продлевались и дополнялись. В частности, были введены торговые, финансовые и военные санкции. Кроме того, должностным лицам из РФ запретили въезд на территорию стран ЕС, также были заморожены все их счета в банках объединения. В ответ наша страна ввела контрсанкции, в частности, запретив импорт целого ряда продовольственных товаров из стран ЕС в Россию.

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