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Лукашенко приедет на парад Победы в Москву вместе со своими сыновьями

Москва, 19.06.2020

В пресс-службе Кремля подтвердили приезд главы белорусского государства Александра Лукашенко в Москву на парад Победы, который состоится 24 июня.

При этом в пресс-службе Лукашенко, уточнили что он посетит столицу РФ вместе со своими сыновьями, передаёт агентство «Интерфакс».

Также сообщатся, что сегодня состоялась телефонная беседа между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из Белоруссии. В ходе разговора лидеры двух стран отметили особую значимость 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для народов Белоруссии и России.

Президенты обсудили и другие важные темы двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение завершением работы над межправительственным соглашением о взаимном признании виз. Его подписание состоится уже сегодня в ходе визита в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили меры по борьбы с коронавирусом, а также последствиями от пандемии COVID-19 для мировой экономики

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