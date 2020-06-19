Лукашенко рассказал о срыве плана по дестабилизации Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко после задержания экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико сообщил о срыве масштабного плана по дестабилизации Белоруссии при участии «зарубежных кукловодов», передает «Интерфакс». Белорусский глав сообщил, что им удалось «сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси».

«Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», - сообщил Лукашенко 19 июня. Он заверил, что сломать республику он не позволит никому, поскольку самое ценное для него лично является Беларусь.

«И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», - подчеркнул Лукашенко. Он заверил, что на стране сегодня сконцентрирован фокус всех политических интересов и есть определенные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в стране.