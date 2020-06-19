Как мы замаскировались от коронавируса

Появились оценки того, как эпидемия коронавируса в России сказалась на производстве реализации самых ходовых санитарных защитных товаров. Уже можно оценить, как справляется с кризисом система экономического регулирования.

Что касается розницы, то в период с 6 января по 7 июня продажи медицинских масок выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 8 раз — до 3,538 млрд рублей; а продажи антисептиков скакнули вдесятеро, до 449,7 млн рублей. Продажи термометров выросли при этом лишь в 1,2 раза, и достигнув 1 млрд рублей. Эти данные привело агентство РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное DSM Group,

В целом фармацевтическая розница выросла на 16% в финансовом выражении и на 7% в упаковках (за пять месяцев, по сравнению с прошлым годом). Но примечательно, что постепенно продажи перестали расти и начали стагнировать.

«Заметный прирост продаж во второй половине марта сейчас негативно сказывается на общем объеме аптечных продаж. С конца апреля рынок ушел в отрицательную зону относительно прошлого года», — рассказали в компании.

Там также отметили, что с июня в России была разрешена доставка безрецептурных лекарств: «И это главное, что может повлиять на аптечные продажи

Глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин сетует на избыточное регулирование реализации средств индивидуальной защиты. Он считает, что рынок справился бы намного лучше, а назначенный регулятор в лице компании «Ростех» просто провалил эту задачу. Из-за этого, по его мнению, дефицит усугубился, и реализовались риски, в рамках которых заболело очень много врачей из-за недостатка базовых защитных средств.

Напомним, что 3 апреля 2020 года правительство приняло постановление http://static.government.ru/media/files/FcZQHshnnI3s8OIdpePZfm0sn7F0HEpV.pdf № 431 «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий». Оно определило «акционерное общество "Корпорация "Росхимзащита" федеральным оператором - координатором по обеспечению потребности субъектов Российской Федерации в отдельных видах медицинских изделий, на которые распространяются ограничения на осуществление оптовой и розничной торговли, по перечню согласно приложению».

В приложение указаны «Респираторы фильтрующие», «Маски медицинские», «Перчатки медицинские» и «Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные, комплект одежды защитный, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи». В то же время надо отметить, что для улучшения ситуации с производством защитных средств для врачей были предприняты значительные усилия. «Корпорация «Росхимзащита» Госкорпорации Ростех начала поставлять в 13 регионов России новый тип противовирусных комбинезонов для медиков», — отмечалось в мае на сайте «Ростеха» Созданные из инновационной ткани костюмы полностью непроницаемы и обеспечивают гарантированную защиту, говорится в этом сообщении. «На фоне пандемии «Росхимзащита» в числе других предприятий Ростеха наращивает производство продукции, которая помогает бороться с распространением коронавируса», — отмечается там.

Тем же постановлением номер 431 устанавливалось, что «предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу товара». Аптекари высказывали тогда мнение, что это следование этому ограничению равнозначно работе в убыток.

Постановление от 3 апреля вводило также запрет на торговлю масками и другими соответствующими СИЗ без лицензии. Однако в середине того же месяца он был отменен. По факту, дефицит масок, перчаток и антисептиков был одно время очень острым.

Фармрынок будет и дальше расти в этом году в связи с большим спросом, спровоцированным пандемией, уверен Никита Рябинин. Он также обращает внимание на то, что многие эксперты говорят о рисках второй волны заболевания.

Вообще же, отмечает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, ситуация с достаточностью товаров медицинского назначения, в частности средств индивидуальной защиты: медицинских масок, респираторов, перчаток и антисептиков складывалась неоднозначно еще до того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса. СИЗ пользовались ажиотажным спросом, и уже тогда существовали опасения, что в стране может образоваться их дефицит. Однако в России много предприятий, которые производят эти изделия, и при наличии ажиотажного спроса они постепенно наращивали производственный потенциал.

Китайские компании, также своевременно организовали в Россию поставки этих средств, отмечает эксперт. Определенное воздействие на производство тех же медицинских масок оказало решение федерального правительства, которое в начале апреля дало возможность производить медицинские маски без лицензии.

Эксперт сообщил, что с начала февраля в стране их выпускалось, по разным данным, от 900 тыс. до 1,5 млн штук в сутки, отметив, что это только лицензированная продукция для продажи в аптеках. Он считает, что позднее это число могло вырасти вдвое, но официальной статистики, к сожалению, при таком активном производстве и спросе не существует.

Поскольку маски реализовывались через огромное число посредников, появились и необоснованно высокие цены. И, к сожалению, товары не всегда соответствовали качественному стандарту, говорит Алим Бишенов.

«Опыт начала второго квартала продемонстрировал слабые стороны легкой промышленности, выпускающей медицинские изделия, однако в целом мы увидели, что предприятия способны быстро реагировать на ситуацию и мобилизовывать все силы для наращивания производственных мощностей», – констатирует эксперт.

Масштабы пандемии оказались неожиданными, добавляет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, и на ее пике весной производство и торговля плохо справлялись с резким всплеском спроса на медицинскую продукцию, прежде всего, на средства индивидуальной защиты. Ответное увеличение выпуска и поставок стало естественным, но несколько запоздалым ответом на ситуацию.

В целом за четыре месяца фармацевтический рынок показал заметный рост – на 23% по сравнению с тем же периодом 2019 года, по данным компании AlphaRM, указывает аналитик. Отрадно отметить, говорит аналитик, что рынок насыщается во многом за счет российских производителей. Фармацевтическая промышленность страны за период январь-апрель увеличила объемы на 30%, по данным Минпромторга. Достаточно быстро открывались новые площадки и производства.

Свое важное и оперативное дело сделало и государство в данный период, полагает Марк Гойхман. Введены процедуры ускоренной регистрации лекарственных средств – до 20 рабочих дней, льготное таможенное оформление на оборудование и сырье, льготное кредитование. Разрешение на торговлю лекарствами в интернете дало возможность получать их людям на самоизоляции, и также стимулировало продажи и потребление.

Принципиальным для рынка стало разрешение ввоза в Россию незарегистрированных препаратов. Это было необходимо для выхода на рынок лекарств для лечения коронавируса.

В таких «пожарных», срочных мерах была острая необходимость, уверен Марк Гойхман. Но они качественно изменили весь рынок. И теперь, по мере стабилизации ситуации, остается важный вопрос. Что из данных решений сохранится в» мирной обстановке», а что — нет. Например, новые условия ввоза лекарств из-за границы могут создать возможности для поставок некачественных дешевых препаратов, в частности, из Азии, считает он.