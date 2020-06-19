Опубликованы новые данные по заразившимся COVID-19 в мире

Как сообщает проект Университета Джонса Хопкинса, к утру 19 июня общее число заразившихся за все время эпидемии в мире превысило 8,46 миллиона человек в 188 странах.

По точным данным в мире инфицированы 8 464 739 человек, суточный прирост заразившихся составил 115,2 тысячи. За весь период пандемии число безвозвратных потерь составило 453 289 инфицированных, 4,14 миллиона человек выздоровели.

На первом месте антирейтинга по заболевшим коронавирусом в мире продолжают оставаться США, в стране более 2,18 миллиона зараженных. На второй строчке Бразилия, приближающаяся отметке в миллион заболевших. На данный момент ее показатель равен 978,1 тысячи человек.

Россия (561 тысяча) продолжает оставаться на третьем месте, далее следует Индия (366,9 тысячи), которая опередила Великобританию (301,9 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Перу, Италия, Чили и Иран. Больше всего погибших от инфекции в США - 118 420 человек.

Ранее сообщалось, что в России за истекшие сутки было выявлено наименьшее число зараженных, начиная с мая - 7790 заболевших. Нарастающим итогом в РФ 561 091 случай заражения коронавирусом, из которых 313,9 тысячи выздоровели. Число безвозвратных потерь составило 7660.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил, что ситуация с коронавирусом в Европе улучшается. При этом, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса, в частности в латиноамериканских странах.